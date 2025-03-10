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Okan Buruk Alanya galibiyetinin soyunma odasındaki konuşma sonrası geldiğini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü ilk yarıda etkisiz kaldıklarını söyleyerek, "Devre arası uyandık ve 2.devredeki oyunumuzla kazanmayı başardık. Çok kritik bir galibiyet aldık" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Okan Buruk Alanya galibiyetinin soyunma odasındaki konuşma sonrası geldiğini açıkladı!

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Okan Buruk maçtan sonra çok kritik bir maç oynadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Motivasyonumuz ilk yarı ile ikinci devre arasında farklıydı. Devre arasında uyandık. Bu kadar iyi oyuncuların hem bu kadar az üretmesi bu kadar oyun içerisinde kendilerini az gösterme şansı olmadığını söyledim. Doğru işleri yaptıklarında doğru yerde olduklarında ve sakin kaldıklarında oyunu çözebiliriz. İkinci yarı bunu daha doğru yaptık. Rakibimize gol şansı vermedik" ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ OYNAMAMIZ GEREKİR
Okan Buruk yeni oyuncuların birbirini yeni tanıdığını belirterek, "2.5 senedir oynadığımız bir oyun vardı, altına düştük. Agresif olarak da altına düştük. Daha çok gol yedik. Bunu tamir etmemiz gerekiyor. Hücumda saha parselizasyonu çok önem kazanıyor. Güçlü oyunu daha net göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

BİZİM DERBİ TECRÜBEMİZ VAR
Lemina maçtan sonra üst üste derbiler oynayacaklarını söyleyerek, "Tüm maçlar zor, kolay maç yok. Bizim de derbi tecrübemiz var. Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız. Şu anda motivasyonumuz çok iyi" dedi.

BURUK'TAN 100. GALİBİYET
Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başındaki 100. galibiyetini elde etti. Cimbom'un başında Alanyaspor sınavıyla birlikte ligde 100. maçına çıkan Buruk 82 galibiyet, 12 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

ÜLKENİN EN İYİSİ GALATASARAY
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, "Takımı tebrik ederim. Kolay olmayacağını biliyorduk. Kaostan bir gol yedik. Önümüzde finaller var. Bundan sonra her maç final. Herkes bizi yenmek istiyor. Ülkenin en iyisi Galatasaray" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU YÜRÜYORUZ
Yunus Akgün ilk yarı istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyleyerek, "Devre arasında soyunma odasında güzel bir konuşma yaptık ve sonrasında büyük takım gibi reaksiyon verdik. Emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Her maç artık bir final" dedi.

DEPLASMANDA TARİHİ SERİ
Galatasaray dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan Sarı-Kırmızılılar o maçtan sonraki 25 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir başarı elde etti.

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