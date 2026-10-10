Son dönemde gündeme gelen okul saldırıları, ailelerin çocuklarında hangi davranış değişikliklerini ciddiye alması gerektiği sorusunu da gündeme taşıdı.

Her öfke, içe kapanma veya akran çatışması şiddet riski anlamına gelmezken daha önce görülmeyen, belirgin ve süreklilik gösteren değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Şiddet ve silah içerikli oyun, video veya sosyal medya paylaşımlarına ilgi göstermek tek başına çocuğun şiddete başvuracağı anlamına gelmiyor.

İçeriğin çocuğun yaşına uygun olup olmadığı ve çocuğun nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesi önemli.

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre, ailelerin yalnızca hangi oyunların oynandığını veya hangi videoların izlendiğini sormak yerine çocuğun gördüğü içerik hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini anlamaya yönelik sorular sorması öneriliyor.