Çocuğunuzda bu değişimler varsa dikkat: Uzmanlardan şiddet eğilimi ve duygusal kriz uyarısı
Uzmanlar, gençlerde ani öfke, sosyal izolasyon, okul reddi ve rutin değişiklikleri gibi davranış değişimlerinin, şiddet eğiliminin veya derin bir duygusal krizin habercisi olabileceği konusunda aileleri uyarıyor.
Son dönemde gündeme gelen okul saldırıları, ailelerin çocuklarında hangi davranış değişikliklerini ciddiye alması gerektiği sorusunu da gündeme taşıdı.
Her öfke, içe kapanma veya akran çatışması şiddet riski anlamına gelmezken daha önce görülmeyen, belirgin ve süreklilik gösteren değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.
Şiddet ve silah içerikli oyun, video veya sosyal medya paylaşımlarına ilgi göstermek tek başına çocuğun şiddete başvuracağı anlamına gelmiyor.
İçeriğin çocuğun yaşına uygun olup olmadığı ve çocuğun nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesi önemli.
Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre, ailelerin yalnızca hangi oyunların oynandığını veya hangi videoların izlendiğini sormak yerine çocuğun gördüğü içerik hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini anlamaya yönelik sorular sorması öneriliyor.
ŞİDDET EĞİLİMİNİN BELİRTİLERİ
Şiddet eğilimi gösteren çocuklarda ailelerin dikkat etmesi gerekenler:
Yoğun öfke: Kontrol edilemeyen ani öfke patlamaları yaşanır.
Tehditkâr söylemler: Çevreye yönelik sürekli tehdit edici konuşmalar yapılır.
Sosyal izolasyon: Aileden ve arkadaşlardan tamamen uzaklaşıp içine kapanılır.
Derin umutsuzluk: Sürekli değersizlik hissi ve çaresizlik cümleleri kurulur.
Okul reddi: Okula gitmek istemez ve ders başarısı aniden düşer.
Düzen bozukluğu: Uyku ve yeme alışkanlıklarında değişimler görülür.
İlgi kaybı: Eskiden keyif alınan hobilere karşı ilgi tamamen biter.
Doğru analiz: Belirtiler çocuğun yaşı ve yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
ANNE BABALARA HAYATİ ÖNERİLER
Uzmanlar, çocukların psikolojik sağlığı ve güvenliği için yapılması gerekenleri sıraladı:
Etiket koymayın: Çocukları tek bir davranışla "tehlikeli" diye damgalamayın.
Tehditleri ciddiye alın: Belirli bir kişi veya mekâna yönelik tehditleri göz ardı etmeyin.
Güvenliği sağlayın: Önceliği her zaman çocuğun ve çevrenin güvenliğine verin.
Silahları gizleyin: Evdeki tehlikeli araçlara çocukların erişimini engelleyin.
Hemen yargılamayın: Suçlamak yerine açık uçlu sorularla konuşmasını sağlayın.
Okulla görüşün: Sürekli davranış değişikliklerinde öğretmenleri sürece dâhil edin.
Uzmana başvurun: Zarar verme ihtimali varsa yetkili birimlerden destek alın.
Arkadaşlarını takip edin: Çocuğun akran ilişkilerini yakından izleyin.
Zorbalığa dikkat edin: Dışlanma ve sosyal izolasyonun duygusal durumunu etkilediğini unutmayın.
İsyanı dinleyin: "Herkesten nefret ediyorum" gibi sürekli tekrarlanan sözleri anlamaya çalışın.