Saldırılar sonrası okullarda güvenlik kalkanı! 30 bin görevli ve X-ray cihazı için milyarlık plan
Okullarda yaşanan saldırılar odağı güvenliğe yöneltti. Güvenlik sektörü ilk etapta 30 bin güvenlik görevlisi alınması gerektiğini vurguluyor. Okullara X-ray cihazı da diğer formül. Bunun için 9 milyar TL'lik bütçe ayrılması gerekiyor.
Türkiye'de son aylarda eğitim kurumlarında ve okul çevrelerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan olaylar, okullarda güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusunu öne çıkardı.
İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan 2026'da 81 il valiliğine gönderdiği "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgeyle risk analizi, kamera sistemleri, kontrollü giriş-çıkış ve kolluk koordinasyonu gibi başlıkları gündeme almıştı.
Güvenlik ihtiyacının yeniden tartışıldığı bu süreçte özel güvenlik sektörü, okullarda profesyonel güvenlik personeli istihdamının artırılması gerektiğini belirterek ilk etapta 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesini önerdi.
Okullarda X-ray cihazlarının kurulması da bir diğer başlık olarak öne çıkarken bunun için de devletin minimum 9 milyar TL bütçe ayırması gerekiyor.
İLK ETAPTA 30 BİN PERSONEL
Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 59 bin 914 devlet okulu, 15 bin 94 de özel okul bulunuyor. Özel okullarda genellikle yüksek güvenlik önlemleri alınırken devlet okullarındaki güvenlik tedbirleri yetersiz kalabiliyor. Yaşanan saldırılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda özel güvenlik sektörünün temsilcileri, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek "Göreve hazırız" mesajı verdi.
İlk etapta 30 bin okulda (anaokul ve ilkokullar hariç) 30 bin güvenlik görevlisi istihdamı gerektiğini belirten sektör temsilcileri, "Kamu ihale usulüyle devlet okulları için güvenlik şirketlerine işi verebilir. Biz bu işi özel okullarda yapıyoruz. Yetişmiş personellerimiz var" diyor.
300 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Okul güvenliğinde öne çıkan bir diğer başlık ise girişlerde kullanılacak X-ray tarama sistemleri. Türkiye'de X-ray cihazlarının fiyatları 300 bin TL'den başlıyor, 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. 30 bin okulun her birine bir X-ray cihazı yerleştirilmesi hâlinde, cihaz başına 300 bin TL'lik başlangıç fiyatı üzerinden toplam maliyet 9 milyar TL'ye ulaşıyor. Birim fiyatın 4 milyon TL olması hâlinde ise toplam tutar 120 milyar TL'ye çıkıyor. Bu rakamlar yalnızca cihaz alım bedelini kapsıyor.
Kurulum, bakım, servis ve işletme giderleri dâhil edildiğinde maliyet değişebiliyor. X-ray cihazlarının okul girişlerinde uygulanması hâlinde kontrollü geçiş, görevli personel ve cihazların güvenli kullanımına ilişkin operasyonel düzenlemelerin de planlanması gerekiyor.
TARAMA CİHAZLARI DA KULLANILABİLİR
Güvenlik sektörünün oyuncuları bütün okullarda aynı özellikte cihaz kurulamayacağını söylüyor. Okullardaki fiziki koşullar ve öğrenci sayısının dikkate alınması gerektiğini anlatan sektör oyuncuları, güvenlik tarama cihazları ve kontrollü giriş-çıkış uygulamalarıyla da tedbirlerin alınabileceğini aktarıyor.
GÖREVE HAZIRIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, sektör olarak hem İçişleri Bakanlığı hem de yaşanan saldırılar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi. "Biz göreve hazır olduğumuzu belirttik" diyen Arıkan, ilk etapta 30 bin özel güvenlik personelinin istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.
Arıkan, "Bunun devlet kadrosuyla yapılması devletimize çok büyük yük olur. Çünkü personelin eğitimi gerekiyor. Ardından okullarda güvenlik için tedbirleri için kurulması gereken cihazlar var. Sadece bunların kurulumu değil, sonrasında bakımı da var. Bu çok maliyetli olur. Birçok özel güvenlik şirketi zaten bu yatırımları yapmış durumda" ifadelerini kullandı.
1 YILDA 10 ÖĞRENCİ, 3 ÖĞRETMEN KATLEDİLDİ
14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te okulun eski öğrencisi pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 16 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu olayın ertesi günü, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk silahla okula gelerek katliam yaptı.
Bir öğretmen ve dokuz öğrenci bu saldırıda hayatını kaybetti. 22 Eylül'de ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk okul çevresinde ateş açarak 11 öğrenciyi yaraladı. 28 Eylül'de bir şahıs, Osmaniye'de bir öğretmeni okul bahçesinde öldürdü.
6 Ekim'de de İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki bir kız öğrenci okula bıçakla gelerek 7 öğrenciyi yaraladı. 10 yaşındaki bir kız öğrenci saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Son bir yılda yaşanan olaylar nedeniyle 1 yılda 10 öğrenci ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.
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