Okullarda X-ray cihazlarının kurulması da bir diğer başlık olarak öne çıkarken bunun için de devletin minimum 9 milyar TL bütçe ayırması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan 2026'da 81 il valiliğine gönderdiği "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgeyle risk analizi, kamera sistemleri, kontrollü giriş-çıkış ve kolluk koordinasyonu gibi başlıkları gündeme almıştı.

Türkiye'de son aylarda eğitim kurumlarında ve okul çevrelerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Okullarda X-ray cihazları öne çıktı (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İLK ETAPTA 30 BİN PERSONEL

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 59 bin 914 devlet okulu, 15 bin 94 de özel okul bulunuyor. Özel okullarda genellikle yüksek güvenlik önlemleri alınırken devlet okullarındaki güvenlik tedbirleri yetersiz kalabiliyor. Yaşanan saldırılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda özel güvenlik sektörünün temsilcileri, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek "Göreve hazırız" mesajı verdi.

İlk etapta 30 bin okulda (anaokul ve ilkokullar hariç) 30 bin güvenlik görevlisi istihdamı gerektiğini belirten sektör temsilcileri, "Kamu ihale usulüyle devlet okulları için güvenlik şirketlerine işi verebilir. Biz bu işi özel okullarda yapıyoruz. Yetişmiş personellerimiz var" diyor.

300 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Okul güvenliğinde öne çıkan bir diğer başlık ise girişlerde kullanılacak X-ray tarama sistemleri. Türkiye'de X-ray cihazlarının fiyatları 300 bin TL'den başlıyor, 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. 30 bin okulun her birine bir X-ray cihazı yerleştirilmesi hâlinde, cihaz başına 300 bin TL'lik başlangıç fiyatı üzerinden toplam maliyet 9 milyar TL'ye ulaşıyor. Birim fiyatın 4 milyon TL olması hâlinde ise toplam tutar 120 milyar TL'ye çıkıyor. Bu rakamlar yalnızca cihaz alım bedelini kapsıyor.

Kurulum, bakım, servis ve işletme giderleri dâhil edildiğinde maliyet değişebiliyor. X-ray cihazlarının okul girişlerinde uygulanması hâlinde kontrollü geçiş, görevli personel ve cihazların güvenli kullanımına ilişkin operasyonel düzenlemelerin de planlanması gerekiyor.