Milli takımın ilk adayı netleşti! Şampiyonluk yaşadı devlere kafa tuttu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı almasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü için Arda Turan'ın adı gündeme geldi. TFF'nin, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın iki görevi birlikte yürütebileceği bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.
Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF, A Milli Takım için Arda Turan'ı düşünüyor. Turan'ın Shakhtar'daki görevini de sürdürebileceği belirtildi.
MONTELLA'NIN YERİNE ARDA TURAN
TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. A Milli Takım'ın başına geçmesi düşünülen isimler arasında Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.
HEM SHAKHTAR HEM A MİLLİ TAKIM
TFF'nin üzerinde durduğu formüle göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki görevine devam ederken aynı zamanda A Milli Takım'ı da çalıştırabilecek. Arda Turan'ın Ukrayna ekibindeki görevini bırakmadan ay-yıldızlı takımın başına geçmesini sağlayacak plan üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.
İLK OLACAK
Arda Turan, milli takımın başına geçmesi halinde bu alanda ilk kez çalışacak. Daha önce Eyüpspor'u çalıştıran ve şu anda da Shakhtar Donetsk'in başarısı için ter döken genç çalıştırıcı, kariyeri adına önemli bir adım atmış olacak.
ARDA TURAN'IN UKRAYNA KARİYERİ
A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında 61 karşılaşmaya çıktı. Genç teknik adam Ukrayna ekibiyle 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı.
SHAKHTAR'DA 61 MAÇA ÇIKTI
Arda Turan, 1 Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk Teknik Direktörlüğü görevine başladı. Ukrayna temsilcisinin başında bugüne kadar 61 resmi karşılaşmaya çıkan 39 yaşındaki teknik adam, bu maçların 40'ını kazandı. Shakhtar, Turan yönetiminde 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
133 GOL ATTI, 51 GOL YEDİ
Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetimindeki 61 karşılaşmada rakip fileleri 133 kez havalandırdı. Ukrayna ekibi aynı süreçte kalesinde 51 gol gördü. Shakhtar'ın Arda Turan dönemindeki gol averajı +82 oldu. Turan yönetimindeki Shakhtar, oynadığı karşılaşmaların yüzde 65,6'sını galibiyetle tamamladı.
İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı. Shakhtar, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak lig kupasını müzesine götürdü. Turan böylece Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
AVRUPA'DA DA TAKIMIN BAŞINDAYDI
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında da mücadele etti. Ukrayna temsilcisi 2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde yer aldı. Turan, Shakhtar'ın Avrupa kupalarındaki eleme ve grup aşaması karşılaşmalarında da takımın başında görev yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
39 yaşındaki teknik adam, Shakhtar kariyerinde 61 maçta topladığı 132 puanla maç başına 2,16 puan ortalamasına ulaştı.
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