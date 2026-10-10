Milli takımın ilk adayı netleşti! Şampiyonluk yaşadı devlere kafa tuttu

Arda Turan kariyerine Ukrayna'da devam ediyor. (Fotoğraf: REUTERS) İLK OLACAK Arda Turan, milli takımın başına geçmesi halinde bu alanda ilk kez çalışacak. Daha önce Eyüpspor'u çalıştıran ve şu anda da Shakhtar Donetsk'in başarısı için ter döken genç çalıştırıcı, kariyeri adına önemli bir adım atmış olacak.

Arda Turan Shakhtar Donetsk'in başında şu ana kadar 61 maça çıktı. (Fotoğraf: REUTERS) ARDA TURAN'IN UKRAYNA KARİYERİ A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında 61 karşılaşmaya çıktı. Genç teknik adam Ukrayna ekibiyle 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı. SHAKHTAR'DA 61 MAÇA ÇIKTI Arda Turan, 1 Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk Teknik Direktörlüğü görevine başladı. Ukrayna temsilcisinin başında bugüne kadar 61 resmi karşılaşmaya çıkan 39 yaşındaki teknik adam, bu maçların 40'ını kazandı. Shakhtar, Turan yönetiminde 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.