Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzuna ait makine odasında elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen havuzlardaki elektrik tesisatına yeni düzenleme geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı ve havuz yapım işlerinde uyulacak genel esasları belirleyecek olan Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi Taslağı'na göre; açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, süs havuzu, fıskiye havuzlarının ve havuz çevrelerinin elektrik tesisatına bir dizi önlem alınacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre havuzlardaki tüm elektrik tesisatı, insan hayatını elektrik çarpmasına karşı koruyacak şekilde tasarlanacak. Yüzme havuzları, elektriksel açıdan en yüksek tehlike içeren alanlar olarak değerlendirilecek.

Kullanılacak tüm donanımlar neme, klora, ultraviyole ışın etkilerine, korozyona, mekanik darbelere dayanıklı olacak.