Ronaldo, Fatih Terim’i çıldırttı! Al Shabab ve Al Nassr berabere kaldı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Terim, Ronaldo'nun 45+7. dakikada attığı golde adeta çılgına döndü.

Bunun sebebi ise pozisyonun tekrarında Portekizli yıldızın açık bir şekilde ofsaytta olduğu ve golün buna rağmen geçerli sayılmasıydı. Kararın ardından sinirlenen Fatih Terim dördüncü hakemin yanına gelerek tepki gösterdi.

Ronaldo'nun geçerli sayılan golü sosyal medyada da olay oldu. Tüm dünyadan sosyal medya kullanıcıları hakemlerin ofsayt kararı vermemesine isyan etti. Maç 1-1 iken bu golün gelmesi ve Al Shabab'ın devreye 2-1 mağlup girmesi ise moralleri bozan diğer bir olaydı. İlk yarıda konuk ekip 44. dakikada Hamdallah ile öne geçerken Al Nassr 45+2. dakikada Ayman Yahya ile skora denge getirmeyi başarmıştı. 67. dakikada Al Shwirekh'in attığı sayı da maçta skoru tayin etti.



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30 yaşından önce ve sonra 463 atan Cristiano Ronaldo, gol sayısını ikiye katladı. Efsane isim Al Nassr formasıyla da 90. kez ağları havalandırmış oldu.