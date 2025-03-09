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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Rangers maçında Talisca’nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho’nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler!

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye ve teknik direktör Jose Mourinho'ya yönelik olarak gündem yaratacak sözler sarf etti.

Yazgan, "Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Rangers maçında Talisca'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik" diye konuştu.

Bilindiği gibi Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbi maçtan sonra, "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı. Eray Yazgan, "Fenerbahçe'ye bir takım iteklemeler olmazsa, ciddi puan kaybederler. Fenerbahçe'nin rakiplerine 26 haftada 10 penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş! Fenerbahçe 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken hiç görmemiş. Ligin kırmızı gösterilmeyen tek takımı" dedi.

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