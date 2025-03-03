Alex’ten sonra en iyisi! Youssef En Nesyri Antalyaspor’a attığı golle 19 yıl sonra ilki başardı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri Antalya maçında attığı golle bir ilki başardı. 27 yaşındaki golcü, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın (2006) ardından üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli oldu. Tecrübeli golcü söz konusu süreçte Başakşehir, Hatay, Göztepe ve Kasımpaşa'ya 2, Rize ve Antalya'ya da 1 olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti. En Nesyri ayrıca son 10 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

31 GOLLÜK KATKI YAPTI

Ligde çıktığı 24. maçında 16. golünü kaydeden 27 yaşındaki santrforun 4 de asisti bulunuyor. Fenerbahçe'de kariyerinde en yüksek gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan tecrübeli futbolcu sezon genelinde çıktığı 39 maçta 26 gol, 5 asistle 31 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe'de skor yükünü çeken isimlerin başında gelen yıldız golcü sezon başında kendisi için yapılan eleştirilere de performansıyla cevap veriyor.

İLK YARIYA ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADIK

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tadic,"Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık" dedi.



FENER'DEN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Antalyaspor'la ligde 58. kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakipleri karşısında 39. galibiyeti aldı. Antalyaspor Kanarya önünde 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 11 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe gollerde de 107-47 önde bulunuyor.



ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'na maç öncesinde çiçek verdi.



DAUM'DAN SONRA İLK

Jose Mourinho, Süper Lig'de Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı hoca oldu.