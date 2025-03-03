PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alex'ten sonra en iyisi! Youssef En Nesyri Antalyaspor'a attığı golle 19 yıl sonra ilki başardı

Müthiş bir form grafiği yakalayan Faslı yıldız, Alex’ten sonra Kadıköy’de 6 maçlık gol serisi yapan ilk futbolcu oldu. Ligde son 10 maçta 13 gol, tüm kulvarlarda ise son 17 maçta 16 gol atan En Nesyri inanılmaz rakamlara ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Alex’ten sonra en iyisi! Youssef En Nesyri Antalyaspor’a attığı golle 19 yıl sonra ilki başardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri Antalya maçında attığı golle bir ilki başardı. 27 yaşındaki golcü, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın (2006) ardından üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli oldu. Tecrübeli golcü söz konusu süreçte Başakşehir, Hatay, Göztepe ve Kasımpaşa'ya 2, Rize ve Antalya'ya da 1 olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti. En Nesyri ayrıca son 10 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

31 GOLLÜK KATKI YAPTI
Ligde çıktığı 24. maçında 16. golünü kaydeden 27 yaşındaki santrforun 4 de asisti bulunuyor. Fenerbahçe'de kariyerinde en yüksek gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan tecrübeli futbolcu sezon genelinde çıktığı 39 maçta 26 gol, 5 asistle 31 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe'de skor yükünü çeken isimlerin başında gelen yıldız golcü sezon başında kendisi için yapılan eleştirilere de performansıyla cevap veriyor.

İLK YARIYA ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADIK
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tadic,"Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık" dedi.

FENER'DEN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe Antalyaspor'la ligde 58. kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakipleri karşısında 39. galibiyeti aldı. Antalyaspor Kanarya önünde 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 11 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe gollerde de 107-47 önde bulunuyor.

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'na maç öncesinde çiçek verdi.

DAUM'DAN SONRA İLK
Jose Mourinho, Süper Lig'de Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı hoca oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB’ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye’nin katkısı önemli
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Kanarya’nın inadı inat! Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Getir
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cimrilikten sakının
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon
Dilan Polat eşi Engin Polat’la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: Biz bir arada zarar ziyanız...
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
İkinci Cihantimur vakasında yeni görüntüler! Kaza anı kamerada | Muhammed Gürcan Koçak’ı böyle öldürmüş
6 gollü düelloda Aslan’a soğuk duş! Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı