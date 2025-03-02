Serdar Adalı Arat yönetimine büyük tepki gösterdi: "Gelecek ipotek altına alınmış"

Beşiktaş Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Serdal Adalı açtı ağzını yumdu gözünü. 13 ay gibi kısa bir sürede tarihlerinin en büyük borç artışının yaşandığını vurgulayan Adalı, "Buna karşılık önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerinin değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar" dedi.

TEK KURUŞ DAHİ ÇALINAMAZ

Adalı tarihlerinin en zor döneminde göreve geldiklerini söyleyerek, "Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Bu konuları aydınlığa kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi. Beşiktaş'ın tek bir kuruşunun dahi çalındığını gördüğü takdirde yargı yoluna gideceğini söyleyen Adalı, "Bunu yapma yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. Bunu herkes bilsin" dedi.