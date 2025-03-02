Galatasaray TFF’nin kararları sonrası harekete geçti

G.Saray yöneticisi Can Natan, TFF Başkanı ve Tahmin Kurulu üyeleri için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezaları hukuka aykırı olarak değerlendiren Natan şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.

SİZ TARİH OLACAKSINIZ

G.Saray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, G.Saray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak.



UTANIYORUZ!

Natan, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz" dedi.