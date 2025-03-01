Buruk harekete geçti: Son düzlükte bırakmıyor!

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken lider Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom'un 64, Kanarya'nın ise 58 puanı bulunuyor.



Üstelik ikili averajda da Galatasaray'ın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda son 12 hafta sadece 11 puan kaybetti. Geçen sezon son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 yenilgi alan Cimbom, 3 puan yitirdi.



2022-2023 sezonunda ise 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan bıraktı. Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise geride kalan iki sezonun son 12 haftasında 14 puan kaybetti. Geçen sezon 4 puan yitiren Kanarya, 2022-2023 sezonunda ise tam 10 puanı bıraktı.



40 MAÇ 24 GALİBİYET

Galatasaray bu sezon Okan Buruk yönetiminde 40 maça çıktı. 24 galibiyet elde etti. 11 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



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