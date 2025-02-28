Fenerbahçe’den Kostic hamlesi! Juventus ile görüşmelere başladı

Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Kostic sakatlık iddialarını da beraberinde getirmişti. Ancak Sırp futbolcu özellikle son 2 ay içinde gösterdiği performansla hem takımın değişilmez ismi oldu hem de taraftarların sevgilisi halinde geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Kostic'in bu çıkışına kayıtsız kalmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için görüşmeler başladı. Juventus'un çok büyük bir maddi beklentisinin olmadığı ve kısa süre içinde taraftar arasında anlaşma sağlanacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Filip Kostic 1 gol atıp 6 asist yaptı.

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