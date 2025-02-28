PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’den Kostic hamlesi! Juventus ile görüşmelere başladı

Sarı-Lacivertli yönetim performansından çok memnun olduğu Sırp futbolcunun bonservisini almak için Juventus ile görüşmelere başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Fenerbahçe’den Kostic hamlesi! Juventus ile görüşmelere başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Kostic sakatlık iddialarını da beraberinde getirmişti. Ancak Sırp futbolcu özellikle son 2 ay içinde gösterdiği performansla hem takımın değişilmez ismi oldu hem de taraftarların sevgilisi halinde geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Kostic'in bu çıkışına kayıtsız kalmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için görüşmeler başladı. Juventus'un çok büyük bir maddi beklentisinin olmadığı ve kısa süre içinde taraftar arasında anlaşma sağlanacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Filip Kostic 1 gol atıp 6 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Cimbom’a kart piyangosu! Galatasaray - Konyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...