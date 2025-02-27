Fenerbahçe’den yabancı hakem başvurusu!

Fenerbahçe mevcut sezonda kalan tüm maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.



Kulüp, "24Şubat'ta oynanan derbi maçına atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyu tarafından görülmüştür. Bu sebeple 25 Şubat 2025 tarihinde müracat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" açıklamasını paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN