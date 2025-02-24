Trabzonspor kar altında oynanan maçta Gaziantep FK’yi 3 golle geçti!

Trabzonspor kendine geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilerek moral bozukluğuna uğrayan Bordo-Mavililer konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek taraftarının gönlünü aldı.

12'de Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan gole izin vermedi. 20'de Lundstram'ın vuruşunda Burak başarılıydı. 45+2'de Batagov'un kafayla kale önüne indirdiği topu iyi takip eden Banza skoru 1-0 yaptı. 45+6'da Visca'nın vuruşunda Okereke'ye çarpan top ağlara gitti.

Böylece Karadeniz ekibi devreyi 2-0 önde bitirdi. 58'de Visca'nın pasında Banza topu boş ağlara yolladı: 3-0. 77'de Semih kafa vuruşuyla farkı ikiye indirdi: 3-1. 84'te Lungoyi Malheiro'nun müdahalesi ile kendini yerde buldu. Kazanılan penaltıyı Maxim 85'te gole çevirdi: 3-2. Maçı Trabzonspor 3-2 kazandı.

KAZANMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 75. dakikaya kadar oyunun hakimi olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Bazı oyuncularımızı kupa maçını da düşünerek dinlendirmek istedik. 3-0'dan sonra maçın 3-2 olması iyi değil. Ama yine de galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



BANZA YİNE SAHNE ALDI

Trabzonspor'un golcü yıldızı Simon Banza dün de Gaziantep FK'yi boş geçmedi. Ligdeki gol sayısını 16'ya çıkaran 28 yaşındaki oyuncu 18 golle krallıkta ilk sırada olan Piatek'i takibini sürdürdü.