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Fenerbahçe'de defansta sürpriz karar!

Galatasaray derbisinde Mourinho üçlü savunmayı bozmayacak. Djiku ve Çağlar iyileşmesine rağmen Portekizli hoca derbide Skriniar; Amrabat ve Yusuf’u oynatacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Fenerbahçe’de defansta sürpriz karar!

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    Jose Mourinho'nun üçlü savunma kurgusunu bugünkü Galatasaray derbisinde de kullanması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, Aslantepe'de kazanarak puan farkını Süper Lig'de 3'e indirmeyi hedefliyor.

    Portekizli teknik adamın üçlü savunma hattı Milan Skriniar; Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşacak. Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Sofyan Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. Yeni transfer Milan Skriniar'in tecrübesi ise savunmayı koordine ediyor. Genç Yusuf da yükselen form grafiğiyle derbide formayı kapacak. Skriniar'ın Yusuf'a oyun anlamında yardımcı olduğu da gelen bilgiler arasında. Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşmesine rağmen Portekizli çalıştırıcının bu üç futbolcuyu derbide oynatacağı belirtiliyor. Djiku ve Çağlar takımla çalışmalara başlamıştı.

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