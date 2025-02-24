Dirk Kuyt: G.Saray’a attığım golü unutamıyorum

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, bugünkü Galatasaray derbisi öncesi TRT Spor'a konuştu. 2014-15 sezonunda Galatasaray'a attığı golü unatamayan Kuyt "Derbide fark yarattığım için mutluydum. Asla unutamayacağım bir şey bu. Türkiye'ye gelişimde insanlar bu golü hatırlatıyor. Tüm taraftarların sesini duymak istemiştim. Atmosfer o gün inanılmazdı. Golden sonraki gürültüyü hala duyuyor gibiyim" dedi.

Bugünkü maç hakkında konuşan Hollandalı "Mourinho için en iyisini diliyorum. Bu maçı kazanmak için birlik olalım" ifadelerini kullandı.