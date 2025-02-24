Dev derbide Muslera kaleye Mertens kulübeye!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün oynanacak kritik maç öncesi ilk 11 tercihinde sıkıntı yaşadığı 2 bölgeyi büyük oranda netleştirdi.

Deneyimli çalıştırıcının, Günay Güvenç'in AZ Alkmaar karşısında ortaya koyduğu mükemmel performansına rağmen kaleyi tecrübesine güvendiği Fernando Muslera'ya emanet etme kararı aldığı öğrenildi.

Dev maçta dörtlü savunmayla oynama kararı alan Buruk'un orta sahayı kuvvetlendirmek amacıyla Mertens'i kulübeye çekip Mario Lemina ile maça başlamayı düşündüğü öğrenildi. Orta saha üçlüsünü Torreira, Lemina ve Sara'dan oluşturacak olan deneyimli hocanın Mertens'i ikinci yarıda kullanmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.