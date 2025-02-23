Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç istatistik!

Rams Park'ta oynanacak olan zorlu Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir istatistik göze çarptı. Bu maç lig şampiyonluğu için önem arz ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son 10 oynanan derbide Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken 2 kez mağlup oldu. 5 mücadele de berabere sona erdi. Kanarya geçtiğimiz sezon kazandığı RAMS Park'ta yeniden galibiyet hedefliyor. Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine konuk olduğu son 3 maçta ise 2 galibiyet elde etti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Aslantepe'de oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 1-2, 3-0, 0-1.