Derbiye 3 gün kaldı! Aslantepe’de ustalar konuşacak!

Süper Lig pazartesi günü oynanacak G.Saray ve F.Bahçe derbisinde gözler iki büyük golcüde olacak. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En Nesyri karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şimdiye kadar 14 gol atan Osimhen ile 15 golü bulunan En Nesyri'nin düellosundan kimin galip çıkacağı ise merak konusu.



Osimhen, ligde görev aldığı 1324 dakikada 14 kez fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Toplamda 18 gole katkıda bulundu. Nijeryalı yıldız golcü ligde her 95 dakikada bir gol atıyor. Fenerbahçe'nin golcüsü En Nesyri ise son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyuyor.



1283 dakikada 15 gol atan Faslı golcü, Osimhen gibi 4 de asiste imza attı. En Nesyri, ligde 86 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Osimhen, 81 şutta 34 isabet sağlarken En Nesyri ise 75 şutta 32 kez isabet sağladı.

Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta asist yapmıştı. Beşiktaş derbisinde 1 gol atan Nijeryalı golcü ise Trabzonspor'a karşı skor katkısı.



25 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 20 gol atıp, 5 asist yaptı. 26 yaşındaki yıldız, toplamda 25 gole katkıda bulundu.



HER TÜRLÜ ATIYOR

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Faslı yıldız En Nesyri, havadan yerden her şekilde gol atmayı başarıyor. En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezonki 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Derbide gol atarsa rekor kıracak.

