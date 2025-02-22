PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Derbiye 3 gün kaldı! Aslantepe'de ustalar konuşacak!

G.Saray-F.Bahçe derbisine sayılı günler kala gözler Osimhen ile En Nesyri’de olacak. Derbinin şifresini formunun zirvesindeki ikili çözecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Derbiye 3 gün kaldı! Aslantepe’de ustalar konuşacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig pazartesi günü oynanacak G.Saray ve F.Bahçe derbisinde gözler iki büyük golcüde olacak. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En Nesyri karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şimdiye kadar 14 gol atan Osimhen ile 15 golü bulunan En Nesyri'nin düellosundan kimin galip çıkacağı ise merak konusu.

    Osimhen, ligde görev aldığı 1324 dakikada 14 kez fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Toplamda 18 gole katkıda bulundu. Nijeryalı yıldız golcü ligde her 95 dakikada bir gol atıyor. Fenerbahçe'nin golcüsü En Nesyri ise son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyuyor.

    1283 dakikada 15 gol atan Faslı golcü, Osimhen gibi 4 de asiste imza attı. En Nesyri, ligde 86 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Osimhen, 81 şutta 34 isabet sağlarken En Nesyri ise 75 şutta 32 kez isabet sağladı.
    Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta asist yapmıştı. Beşiktaş derbisinde 1 gol atan Nijeryalı golcü ise Trabzonspor'a karşı skor katkısı.

    25 GOLE KATKI VERDİ
    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 20 gol atıp, 5 asist yaptı. 26 yaşındaki yıldız, toplamda 25 gole katkıda bulundu.

    HER TÜRLÜ ATIYOR
    Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Faslı yıldız En Nesyri, havadan yerden her şekilde gol atmayı başarıyor. En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezonki 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Derbide gol atarsa rekor kıracak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?
    Trump Zelenskiy’i hedef aldı Putin’i övdü: İstese tüm Ukrayna’yı ele geçirir
    İsrail’den yanlış ceset iddiası: Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler! Hamas listeyi verdi
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Fitne girişimi ya da…
    Kartal 4. sıraya uçtu! Eyüpspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!
    Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
    Paris ve Riyad’da masa kuruldu Ankara kendi hamlesini yaptı! ABD basını Türkiye etkisi dedi
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...