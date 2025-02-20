Aslantepe’de kar alarmı!

Bugün Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi kar alarmı verildi. Dün sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı futbolu tehdit ediyor.



Rams Park'ın zemini bir anda bembeyaz olurken Galatasaraylı yetkililer maçın en sağlıklı şekilde oynanabilmesi için tüm önlemleri aldı. Zeminin çamur olmaması için ısıtıcıları açmak için geceyi bekleyen yetkililer bu sabah da zemine branda serecek. Meteorolojiden gelen bilgilere göre karşılaşma saatinde kar yağışı büyük ihtimalle azalacak.

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