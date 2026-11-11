Reklam pastasından en büyük dilimi kapan Google ve YouTube ise denetim ve şeffaflıktan kaçmak için adeta dört takla atıyor.

Son olarak YouTube'un izlenme oranlarının takibi adına yapılan hamle mahkeme tarafından reddedildi. Durum böyle olunca Google ve YouTube'un izlenme verileri ve reklam gelirlerinin bağımsız bir şekilde izlenip değerlendirilmesinin de yolu tıkanmış oldu.