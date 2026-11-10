Muharrem İnce'den Zafer Şahin'e A Haber yayınında peş peşe mesajlar: "İnsanlık için kaybetmelisiniz"
CHP'de olağan kurultay öncesi genel başkanlık kulisleri hareketlenirken Muharrem İnce, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Gazeteci Zafer Şahin'e peş peşe mesajlar gönderdi. İnce'nin "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" sözlerine sert tepki gösteren Şahin, canlı yayında "Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz!" ifadelerini kullandı.
CHP'de Yargıtay süreci ve yaklaşan olağan kurultay öncesi Ankara kulisleri hareketlenirken, Muharrem İnce'nin yeniden genel başkanlık yarışına girip girmeyeceği tartışılmaya başlandı. A Haber'de Memleket Meselesi programında Ankara'daki son gelişmeler değerlendirilirken İnce'nin stüdyoya gönderdiği mesajlar gündem oldu. Gazeteci Zafer Şahin, İnce'nin "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" sözlerine canlı yayında sert tepki göstererek "Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz!" dedi.Zafer Şahin'den İnce'ye sert tepki
MUHARREM İNCE ADAY OLACAK MI?
CHP'de kurultay sürecine ilişkin gelişmeler ve Ankara kulislerinden yansıyan son bilgiler siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, olası kurultayda genel başkanlık yarışına girerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabileceği yönündeki iddialar da kulislerde konuşuluyor.
Bu gelişmeler A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. Gazeteci Zafer Şahin ile Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda'nın gündemdeki gelişmeleri ve muhalefetin durumunu değerlendirdiği sırada Muharrem İnce'nin stüdyoya art arda gönderdiği mesajlar dikkat çekti.
İnce'nin mesajlarıyla başlayan tartışma, canlı yayında karşılıklı açıklamalarla büyüdü. Şahin, İnce'nin özellikle "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" sözlerine sert tepki gösterdi.
İNCE'DEN İLK MESAJ: "GAZ PEDAL NEREDE BİTER ALLAH'IN TAKDİRİDİR"
Zafer Şahin İnce'nin adaylığı ile ilgili yorumlarda şu yorumlarda bulundu: "Bana bu adaylık hiç heyecan vermedi. CHP içerisinde de alkışlarla karşılanacağını düşünmem. Partiden ayrılmışsınız başka parti kurmuşsunuz. İnce ister mi ister, siyasetçi dediğimiz profil her şeyi her zaman istiyor, şaşırmam yani. İnsan kaynağı açısından kısıtlı değil ki CHP, kendi sözü var ya çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş, e sen de çıkmışsın her şey olmuşsun. Muharrem İnce formüllerinin hayata geçeceğine inanmam." ifadelerinde bulundu. Program sırasında Muharrem İnce'nin kendisine gönderdiği ilk mesajı canlı yayında paylaştı. Yorumları kendisine yediremeyen İnce'nin şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"Muharrem Bey bir mesaj attı. Ben zaten bir tepki vereceğini ümit ediyordum, daha doğrusu tepki vermesini bekliyordum. Sana da dedim bak çok eleştiriyoruz dedim. Diyor ki 'Gaz pedal nerede biter Allah'ın takdiridir, göreceğiz hep birlikte' diyor. 'Senin de kaderini Allah belirler elbet' demiş."
İnce'nin mesajında Şahin'in imajına yönelik eleştirilerde de bulunduğu görüldü.
ŞAHİN'DEN İMAJ ELEŞTİRİSİNE CANLI YAYINDA YANIT
İnce'nin "İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın" mesajına yanıt veren Şahin, yaşadığı sağlık sorununu anlattı.
Şahin, "Hatta beni de eleştirmiş, diyor ki 'İmaj değiştirsen de Allah'ı kandıramazsın Zafer Bey' demiş. Esprili bir kişi. Muharrem Bey, vallahi benim yani haşa kimseyi kandırmak gibi bir derdim yok, imaj falan da değiştirmedim. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Bugün de gözlüğümü unuttum yeni takmaya başladığım için. Bir yüz felci geçirmiştim. Yoksa bir imaj değişikliği gibi derdim yok. Yani Allah kimseyi de imaj değiştirmek zorunda bırakmasın bazı şeyleri kamufle etmek için. Öyle söyleyeyim. İyi bir şey değil yani şey olarak. Ama ben Muharrem Bey'in siyaset yapma, siyasete bir renk kattığını her zaman düşünürüm." ifadelerini kullandı.
ALABARDA: "MUHARREM İNCE BU VAKİTTEN SONRA SİYASETE TAT VERMEZ"
Programda Muharrem İnce'nin siyasi geçmişi ve CHP'deki olası konumu da değerlendirildi.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, İnce'nin siyasi çizgisine ilişkin değerlendirmesinde, "Neyse, pedal konusu ama Muharrem Bey'in önem verdiği bir konu. Biliyorsunuz o cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bisikletle mesaiye gidip gelme konuları tartışılınca bisikletle çıkıverdi. Dolayısıyla pedal konusunu iyi biliyor Muharrem Bey." dedi.
İnce'nin Memleket Partisi dönemine de değinen Alabarda, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama biz tabii ki şunu söylüyoruz; Muharrem İnce Türk siyasetine önemli bir renk katıyor. Ama ben buradan iddiada bulunuyorum. Muharrem İnce, bu benim görüşüm, Türk siyasetine tat vermeyen bir isim bu vakitten sonra. Çünkü Memleket Partisi'nde denendi, 14 Mayıs seçimleri öncesinde denendi. Yoksa Muharrem Bey'in kişiliğiyle sonuna kadar sahip çıktık, 14 Mayıs öncesi televizyon programlarım benim ortadadır, bundan sonra da çıkarız. Memleket Partisi'nin içerisinden çok ismin eleştiri getirdiği bir isim oldu Muharrem Bey. Dolayısıyla çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanına tat vereceğini zannetmiyorum."
İNCE'DEN BİR DİĞER MESAJ: "İNSANLIK İÇİN SİZ KAYBETMELİSİNİZ"
Programın ilerleyen dakikalarında Muharrem İnce'den Zafer Şahin'e ikinci bir mesaj geldi. İnce, mesajında yayını izlemediğini öne sürerek, "Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Bizi izlemediğimizi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için." ifadelerini kullandı.
İnce'nin mesajına canlı yayında sert tepki gösteren Şahin, daha önceki olumlu değerlendirmelerini geri aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Özür dilerim. Şimdi az önce Muharrem İnce için söylediklerimi geri alıyorum. Şimdi bak, şöyle yazmış: Diyor ki 'Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Sizi izlemediğimi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için.'"
Şahin, İnce'nin kendilerini izlemediğini söylemesine de tepki göstererek, "Sana yazıklar olsun ya. Ya gerçekten sana yazıklar olsun. Bir daha da bana mesaj falan atma. Lütfen şişede durduğu gibi durmadığını da unutma. Sen bizi izlesen de izlemesen de deli gibi de izliyorsun! İzlediğin için işte bunu atıyorsun şimdi. Neyse, daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum, çoluk çocuk, gençler izliyor. İnsanlık için sen kaybetmelisin be!" dedi.
"MİLYONLARCA İNSANI HAKİR GÖREMEZSİNİZ"
İnce'nin mesajlaşmayı sürdürmesi ve kullandığı ifadelere itiraz etmesi üzerine Şahin, canlı yayında sözlerini yeniden değerlendirdi. Şahin, "az iç" ifadesini geri aldı.
Şahin, İnce'nin "Nereden biliyorsun içtiğimi?" şeklindeki tepkisine ilişkin, "Özür diliyorum. Biz edepli insanlar olduğumuz için şimdi Muharrem İnce yazıyor bunu düzeltin diye. 'Lütfen' diyor kendisi. 'Nereden biliyorsun içtiğimi?' diyor. 'Çok ayıp, yakışmadı' diyor. Peki ben bunu düzeltiyorum Muharrem İnce. Evet, RTÜK kurallarına girmeyelim. " ifadelerini kullandı.
İnce'nin mesajında Müslümanlık vurgusu yapmasına da değinen Şahin, tartışmanın asıl meselesinin farklı görüşteki insanlara yönelik yaklaşım olduğunu belirtti.
Şahin, "Ama siz de, bak ne güzel yazmışsınız bir Müslüman bir Müslümana bunu yapmamalı diye. Doğru, bir Müslüman toplumun bir bölümünü hakir görmemeli. Ne demek ya? 'İnsanlık için siz kaybetmelisiniz' ne demek? Yani bir düşünün ya bunu! Yaşını başını almış, Türkiye'de milletvekilliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insansınız. Ne yapacaksınız, sizin gibi düşünmeyen milyonlarca, 10 milyonlarca insanın kaybetmesi gerektiğini, mümkünse yok olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz siz?" dedi.
Sözlerinin devamında farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşların hedef alınamayacağını vurgulayan Şahin, "Ya da Türkiye'de demokrasi olsun, mümkünse siz kazanmayın! Sizin gibi insanlar ülke yönetmesin, bunu söylüyorsunuz aslında! Ben o şişe ve az iç sözlerim için özür diliyorum. Geri alıyorum. Evet, şu an nerede ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama siz milyonlarca insanı böyle hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz! Benim söyleyeceğim de bu, lütfen artık siz de bana yazmayın." ifadelerini kullandı.