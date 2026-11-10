"Ama biz tabii ki şunu söylüyoruz; Muharrem İnce Türk siyasetine önemli bir renk katıyor. Ama ben buradan iddiada bulunuyorum. Muharrem İnce, bu benim görüşüm, Türk siyasetine tat vermeyen bir isim bu vakitten sonra. Çünkü Memleket Partisi'nde denendi, 14 Mayıs seçimleri öncesinde denendi. Yoksa Muharrem Bey'in kişiliğiyle sonuna kadar sahip çıktık, 14 Mayıs öncesi televizyon programlarım benim ortadadır, bundan sonra da çıkarız. Memleket Partisi'nin içerisinden çok ismin eleştiri getirdiği bir isim oldu Muharrem Bey. Dolayısıyla çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanına tat vereceğini zannetmiyorum."

İNCE'DEN BİR DİĞER MESAJ: "İNSANLIK İÇİN SİZ KAYBETMELİSİNİZ"

Programın ilerleyen dakikalarında Muharrem İnce'den Zafer Şahin'e ikinci bir mesaj geldi. İnce, mesajında yayını izlemediğini öne sürerek, "Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Bizi izlemediğimizi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için." ifadelerini kullandı.

İnce'nin mesajına canlı yayında sert tepki gösteren Şahin, daha önceki olumlu değerlendirmelerini geri aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Özür dilerim. Şimdi az önce Muharrem İnce için söylediklerimi geri alıyorum. Şimdi bak, şöyle yazmış: Diyor ki 'Tabii ki ben sizi izlemiyorum. Arkadaşlar söyleyince cevap yazdım. Sizi izlemediğimi biliyorsun. Burada bile milleti kandırıyorsun. Siz kaybetmelisiniz insanlık için.'"

Şahin, İnce'nin kendilerini izlemediğini söylemesine de tepki göstererek, "Sana yazıklar olsun ya. Ya gerçekten sana yazıklar olsun. Bir daha da bana mesaj falan atma. Lütfen şişede durduğu gibi durmadığını da unutma. Sen bizi izlesen de izlemesen de deli gibi de izliyorsun! İzlediğin için işte bunu atıyorsun şimdi. Neyse, daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum, çoluk çocuk, gençler izliyor. İnsanlık için sen kaybetmelisin be!" dedi.

"MİLYONLARCA İNSANI HAKİR GÖREMEZSİNİZ"

İnce'nin mesajlaşmayı sürdürmesi ve kullandığı ifadelere itiraz etmesi üzerine Şahin, canlı yayında sözlerini yeniden değerlendirdi. Şahin, "az iç" ifadesini geri aldı.

Şahin, İnce'nin "Nereden biliyorsun içtiğimi?" şeklindeki tepkisine ilişkin, "Özür diliyorum. Biz edepli insanlar olduğumuz için şimdi Muharrem İnce yazıyor bunu düzeltin diye. 'Lütfen' diyor kendisi. 'Nereden biliyorsun içtiğimi?' diyor. 'Çok ayıp, yakışmadı' diyor. Peki ben bunu düzeltiyorum Muharrem İnce. Evet, RTÜK kurallarına girmeyelim. " ifadelerini kullandı.

İnce'nin mesajında Müslümanlık vurgusu yapmasına da değinen Şahin, tartışmanın asıl meselesinin farklı görüşteki insanlara yönelik yaklaşım olduğunu belirtti.

Şahin, "Ama siz de, bak ne güzel yazmışsınız bir Müslüman bir Müslümana bunu yapmamalı diye. Doğru, bir Müslüman toplumun bir bölümünü hakir görmemeli. Ne demek ya? 'İnsanlık için siz kaybetmelisiniz' ne demek? Yani bir düşünün ya bunu! Yaşını başını almış, Türkiye'de milletvekilliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insansınız. Ne yapacaksınız, sizin gibi düşünmeyen milyonlarca, 10 milyonlarca insanın kaybetmesi gerektiğini, mümkünse yok olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz siz?" dedi.

Sözlerinin devamında farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşların hedef alınamayacağını vurgulayan Şahin, "Ya da Türkiye'de demokrasi olsun, mümkünse siz kazanmayın! Sizin gibi insanlar ülke yönetmesin, bunu söylüyorsunuz aslında! Ben o şişe ve az iç sözlerim için özür diliyorum. Geri alıyorum. Evet, şu an nerede ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama siz milyonlarca insanı böyle hakir göremezsiniz. Siz 'insanlık için kaybetmelisiniz' diyemezsiniz! Benim söyleyeceğim de bu, lütfen artık siz de bana yazmayın." ifadelerini kullandı.