Türkiye, deniz üstü rüzgâr enerjisi için düğmeye bastı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ve Rönesans Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, yeşil dönüşümün Türkiye ekonomisine sunduğu fırsatları ve bu süreçte kamu ile özel sektör iş birliğinin önemini değerlendirdi.

Panelde konuşan Ahmet Özkaya, dünyanın ciddi bir enerji krizinden geçtiğini belirterek Türkiye için enerji arz güvenliğinin millî güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin enerji emtialarında net ithalatçı bir ülke olduğunu anlatan Özkaya, "Enerji ithalatı için yıllık ortalama 70 milyar doların üzerinde bedel ödüyoruz. Dolayısıyla hem iklim hedeflerine ulaşmak hem arz güvenliğini tahkim etmek hem de dışa bağımlılığımızı azaltmak için bir politika seti ortaya koyduk" diye konuştu.