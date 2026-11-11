23 yıllık uyuşturucu ve kara para ağı çökertildi! Para kuryesi kadın yakalandı: 17 taşınmaza el konuldu
Almanya, İsviçre ve Türkiye arasında uzanan 23 yıllık uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama ağına operasyon düzenlendi. Geçmişi 2003 yılına uzanan dosyada, "Papaz" kod adlı kuryenin valizinde 8 kilogram eroin ele geçirildi. Sahte pasaportla para taşıdığı belirlenen Gönül Kaygısız yakalandı. Bu süreçte Almanya'ya sevk edilen uyuşturucunun karşılığı olarak 187 bin euronun 2003 yılında Türkiye'ye getirildiği saptandı. İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen 17 taşınmaza el konuldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, İsviçre ve Türkiye üçgeninde uzanan uluslararası uyuşturucu ağı deşifre edildi. İstanbul merkezli 5 adreste düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Geçmişi 2003 yılına dayanan skandalda, "Papaz" kod adlı kuryenin valizindeki eroin ve paraları taşıyan Gönül Kaygısız yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 17 taşınmaza da el konuldu.
KURYEYE 187 BİN EURO GÖNDERİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın geçmişine ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı zincirinin temelleri 2003 yılında atıldı. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Almanya'nın Münster şehrinde 30 Eylül 2003 tarihinde "Papaz" kod adlı kuryenin valizinde ele geçirilen 8 kilogram eroin maddesinin Türkiye'den sevk edildiği uluslararası bildirimlerle kesinleşti. Bu süreçte Almanya'ya sevk edilen uyuşturucunun karşılığı olarak 187 bin euronun 2003 yılında Türkiye'ye getirildiği saptandı.
PARA KURYESİ ALMANYA'DA HAPİS CEZASI ALDI
Dosya şüphelilerinden Gönül Kaygısız'ın 'Leyla Çelik' ismiyle düzenlenmiş sahte pasaport kullandığı, bu süreçte uluslararası para kuryeliği yaptığı ve uyuşturucu sevkiyatlarındaki paraların transferini sağladığı ortaya çıktı. Uluslararası kolluk iş birliği ve Alman polisine verilen bilgiler doğrultusunda, aynı yıl Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonda 13 kg 991 gram eroin maddesi daha ele geçirildi ve uyuşturucu sevk eden sanıklar hakkında kamu davası açıldı. Almanya Hannover Bölge Mahkemesi'nin 22 Mart 2004 kararıyla Gönül Kaygısız hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiği, ayrıca İsviçre adli makamlarınca da şahıs hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.
SORUŞTURMAYI CİMER İHBARI DERİNLEŞTİRDİ
Soruşturmanın başlangıcının 2025'te yapılan CİMER ihbarına dayandığı öğrenildi. İhbarda; Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız'ın yurt dışında gerçekleştirdikleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep illerinde mal varlığı edinerek akladıkları belirtildi. İhbarda, bu şahısların suç gelirlerini Müslüm Polat, Salih Polat ve Emine Polat üzerlerine gayrimenkul alarak aklattıkları, ayrıca Müslüm Polat'ın sahibi olduğu şirket üzerinden paranın şirket tarafından kazanıldığı görüntüsü verilerek aklama faaliyetinin yapıldığı vurgulandı. En son Gönül Kaygısız'ın Mersin ilinde para dolu çantalarla görüldüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararlarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve Gaziantep'teki benzer bir soruşturma dosyası da mevcut dosya ile birleştirildi.
SUÇ GELİRLERİYLE 17 TAŞINMAZ EDİNDİLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin, şüphelilerin aile bireyleri üzerine mal varlığı ediniminde kullanıldığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu dosyaya girdi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerle satın aldıkları çoğunluğu hisseli olan 17 taşınmaza el konuldu.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'da 4 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 adreste yapılan operasyonda, para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı ve adreslerinde arama gerçekleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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