SORUŞTURMAYI CİMER İHBARI DERİNLEŞTİRDİ Soruşturmanın başlangıcının 2025'te yapılan CİMER ihbarına dayandığı öğrenildi. İhbarda; Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız'ın yurt dışında gerçekleştirdikleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep illerinde mal varlığı edinerek akladıkları belirtildi. İhbarda, bu şahısların suç gelirlerini Müslüm Polat, Salih Polat ve Emine Polat üzerlerine gayrimenkul alarak aklattıkları, ayrıca Müslüm Polat'ın sahibi olduğu şirket üzerinden paranın şirket tarafından kazanıldığı görüntüsü verilerek aklama faaliyetinin yapıldığı vurgulandı. En son Gönül Kaygısız'ın Mersin ilinde para dolu çantalarla görüldüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararlarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve Gaziantep'teki benzer bir soruşturma dosyası da mevcut dosya ile birleştirildi.

Uyuşturucu ağı deşifre oldu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SUÇ GELİRLERİYLE 17 TAŞINMAZ EDİNDİLER



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin, şüphelilerin aile bireyleri üzerine mal varlığı ediniminde kullanıldığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu dosyaya girdi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerle satın aldıkları çoğunluğu hisseli olan 17 taşınmaza el konuldu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI



İstanbul'da 4 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 adreste yapılan operasyonda, para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı ve adreslerinde arama gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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