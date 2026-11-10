Ahmet Eşref Fakıbaba'dan AK Parti'ye dönüş iddialarına A Haber'de yanıt! "Büyük bir sürpriz olur mu sizce?"
İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara A Haber'de yanıt verdi. AK Parti ile herhangi bir temasının olmadığını belirten Fakıbaba, siyasi geleceğine ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi. Olası bir teklife ise "Büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum." sözleriyle kapıyı açık bıraktı.
İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın siyasi geleceğine ilişkin kulisler hareketlendi.
AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara A Haber ekranlarında yanıt veren Fakıbaba, herhangi bir temasının olmadığını açıkladı. Siyasete devam edip etmeme konusunda henüz karar vermediğini belirten Fakıbaba, olası bir teklife ilişkin ise "Büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum." sözleriyle AK Parti'ye dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı.
İYİ Parti'den ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bundan sonraki siyasi yol haritası merak konusu oldu. İstifasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönünde ortaya atılan kulis iddiaları gündemdeki yerini korurken Fakıbaba, A Haber'e yaptığı açıklamalarda hem siyasi geleceğine hem de AK Parti ile ilişkilerine açıklık getirdi.Fakıbaba AK Parti için açık kapı bıraktı
AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?
AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Fakıbaba, şu aşamada böyle bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Siyasete devam edip etmeyeceği konusunda da henüz kesin bir karar vermediğini belirten Fakıbaba, Meclis'ten çıkacak kararı beklediğini ifade etti.
Fakıbaba, "Şu anda öyle bir şey yok. Meclis'in kararını bekliyorum. O belli olduktan sonra siyasete devam edecek miyim, etmeyecek miyim karar vereceğim." dedi.
ŞANLIURFA'DAN SİYASETE DEVAM ET BASKISI
Siyaseti bırakma düşüncesinin yeni olmadığını anlatan Fakıbaba, İYİ Parti'de bulunduğu dönemde de bu seçeneği değerlendirdiğini dile getirdi.
Ancak istifasının ardından memleketi Şanlıurfa'dan gelen taleplerin karar sürecini etkilediğini belirten Fakıbaba, "İYİ Parti'deyken de siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Bu olaydan sonra Urfa'dan çok baskı geliyor: 'Seni bir daha istiyoruz.' diye karar veremedim. Oylamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ İLE TEMAS VAR MI?
Fakıbaba, AK Parti ile herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönündeki soruya da yanıt verdi.
Partiyle bir temasının bulunmadığını açıkça ifade eden Fakıbaba, AK Parti'deki eski arkadaşlarıyla iletişiminin sürdüğünü belirterek "Temasım olmadı. Çok sevdiğim arkadaşlarım var, konuşuyoruz." dedi.
OLASI TEKLİFE KAPIYI KAPATMADI
Fakıbaba'nın açıklamalarında öne çıkan bölüm ise AK Parti'den gelebilecek olası bir teklife ilişkin sözleri oldu.
Geçmişte AK Parti'de siyaset yaptığını hatırlatan Fakıbaba, partiyle karşılıklı emek ilişkisine vurgu yaptı. AK Parti'ye dönüş ihtimalini kesin bir dille reddetmeyen Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti bana emek veren bir parti. Ben AK Parti'ye emek vermiş bir kişiyim. Farz edelim ki yarın öyle bir şey oldu, büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum."