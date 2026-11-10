İYİ Parti üyeliğinden ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın siyasi geleceğine ilişkin kulisler hareketlendi.

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara A Haber ekranlarında yanıt veren Fakıbaba, herhangi bir temasının olmadığını açıkladı. Siyasete devam edip etmeme konusunda henüz karar vermediğini belirten Fakıbaba, olası bir teklife ilişkin ise "Büyük bir sürpriz olur mu sizce? Bilmiyorum." sözleriyle AK Parti'ye dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

İYİ Parti'den ve Ankara Milletvekilliği görevinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bundan sonraki siyasi yol haritası merak konusu oldu. İstifasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönünde ortaya atılan kulis iddiaları gündemdeki yerini korurken Fakıbaba, A Haber'e yaptığı açıklamalarda hem siyasi geleceğine hem de AK Parti ile ilişkilerine açıklık getirdi.

Fakıbaba AK Parti için açık kapı bıraktı

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Fakıbaba, şu aşamada böyle bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Siyasete devam edip etmeyeceği konusunda da henüz kesin bir karar vermediğini belirten Fakıbaba, Meclis'ten çıkacak kararı beklediğini ifade etti.

Fakıbaba, "Şu anda öyle bir şey yok. Meclis'in kararını bekliyorum. O belli olduktan sonra siyasete devam edecek miyim, etmeyecek miyim karar vereceğim." dedi.

ŞANLIURFA'DAN SİYASETE DEVAM ET BASKISI

Siyaseti bırakma düşüncesinin yeni olmadığını anlatan Fakıbaba, İYİ Parti'de bulunduğu dönemde de bu seçeneği değerlendirdiğini dile getirdi.

Ancak istifasının ardından memleketi Şanlıurfa'dan gelen taleplerin karar sürecini etkilediğini belirten Fakıbaba, "İYİ Parti'deyken de siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Bu olaydan sonra Urfa'dan çok baskı geliyor: 'Seni bir daha istiyoruz.' diye karar veremedim. Oylamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.