Zafer Şahin 2 büyükşehir dahil 5 isim saydı! AK Parti rozeti mi takacaklar? Listede Yüceer ve Aras da var
CHP ve Yeni Parti'de peş peşe yaşanan belediye başkanı istifalarının ardından Ankara kulislerinde AK Parti'ye olası katılımlar konuşuluyor. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu 5 ismin AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Kulislerde 13 Kasım tarihi gündeme gelirken, adı geçen belediye başkanlarının istifa süreçleri yeniden dikkat çekti.
Muhalefet cephesindeki dağılma hızı kesilmezken, Ankara kulislerinde patlak veren gelişmeler siyasetin nabzını 7/24 yüksek tutmaya devam ediyor.
Siyasi partilerde yaşanan belediye başkanı istifalarının ardından A Haber ekranlarında yeni bir kulis iddiası gündeme taşındı.
Gazeteci Zafer Şahin'in kulis açıklamasında iki büyükşehir ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılabileceğini öne sürdü. Şahin'in aktardığı kulis bilgilerinde olası bir parti katılımı için AK Parti bünyesinde düzenlenebilecek toplantı ihtimali de gündeme geldi.İki büyükşehir başkanı AK Parti'ye geçebilir
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEBİLECEĞİ İDDİA EDİLEN 5 BELEDİYE BAŞKANI
Zafer Şahin'in A Haber canlı yayınında adını verdiği isimler şöyle:
-
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer
-
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras
-
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran
-
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz
-
Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu
Gazeteci Zafer Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.
CANDAN YÜCEER ÖNCE CHP'DEN SONRA YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi yolculuğunda son aylarda iki ayrı istifa yaşandı.
Yüceer, 24 Ağustos 2026'da CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldı.
Ancak Yüceer'in Yeni Parti'deki üyeliği de uzun sürmedi. 7 Kasım'da sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Yüceer, istifasına gerekçe olarak hasta olduğu dönemde il kongresinde yaşanan kurultay delegeliği tartışmalarını gösterdi. Kendisinin delege listesine alınmamasını eleştiren Yüceer, parti içindeki kişisel çıkar ve makam hesaplarından rahatsız olduğunu ifade etti.
İstifanın ardından AK Parti'ye geçebileceği iddiaları gündeme geldi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bu yönde duyum aldıklarını açıkladı.
MUĞLA'DA AHMET ARAS 16 EKİM'DE CHP'DEN AYRILDI
AK Parti'ye geçiş iddiasında adı geçen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim 2026'da CHP üyeliğinden istifa etti.
Aras, açıklamasında kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların Muğla'ya yönelik belediye hizmetlerinin önüne geçtiğini savundu.
Görevini bağımsız olarak sürdürme kararı alan Aras, önceliğinin Muğla halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.
ANTALYA'DA SANİYE CARAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Saniye Caran, 4 Kasım 2026'da partisinden istifa etti.
Caran, yaptığı açıklamada kararını kendi iradesi ve değerlendirmeleri doğrultusunda aldığını belirterek belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edeceğini duyurdu.
Korkuteli'ne hizmet etmeye odaklanacağını ifade eden Caran'ın ismi, A Haber'de aktarılan son kulis iddiasında AK Parti'ye geçebilecek belediye başkanları arasında yer aldı.
MESUT KOCAGÖZ'ÜN DE ADI LİSTEDE
Zafer Şahin'in aktardığı iddiada Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de adı geçti.
Kocagöz, Temmuz 2026'da Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, bu siyasi oluşuma katılmayacağını bildirmişti.
3 Nisan 2024'te mazbatasını aldıktan sonra parti rozetini çıkardığını söyleyen Kocagöz, belediye hizmetlerine odaklandığını ifade etmişti.
Ancak Kocagöz'ün CHP üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Bu nedenle Kepez Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiası henüz resmiyet kazanmamış bir kulis bilgisi niteliğinde.
AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI İZZET DEMİRCİOĞLU DA CHP'DEN AYRILMIŞTI
Ankara'da 23 Eylül 2026'da yaşanan belediye başkanı istifaları sırasında Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP üyeliğinden ayrıldı.
Demircioğlu görevini bağımsız sürdürme kararı aldığını açıklamıştı.
Demircioğlu'nun adı da Zafer Şahin'in gündeme getirdiği AK Parti'ye katılım iddialarında yer aldı.