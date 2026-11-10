Gazeteci Zafer Şahin'in kulis açıklamasında i ki büyükşehir ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılabileceğini öne sürdü. Şahin'in aktardığı kulis bilgilerinde olası bir parti katılımı için AK Parti bünyesinde düzenlenebilecek toplantı ihtimali de gündeme geldi.

Gazeteci Zafer Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.

Candan Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. (Foto: A Haber)

CANDAN YÜCEER ÖNCE CHP'DEN SONRA YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi yolculuğunda son aylarda iki ayrı istifa yaşandı.

Yüceer, 24 Ağustos 2026'da CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldı.

Ancak Yüceer'in Yeni Parti'deki üyeliği de uzun sürmedi. 7 Kasım'da sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yüceer, istifasına gerekçe olarak hasta olduğu dönemde il kongresinde yaşanan kurultay delegeliği tartışmalarını gösterdi. Kendisinin delege listesine alınmamasını eleştiren Yüceer, parti içindeki kişisel çıkar ve makam hesaplarından rahatsız olduğunu ifade etti.

İstifanın ardından AK Parti'ye geçebileceği iddiaları gündeme geldi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bu yönde duyum aldıklarını açıkladı.