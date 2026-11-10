BBC Eye tarafından yürütülen araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgeler ile Epstein'in cinsel istismarına uğradığını anlatan kadınların ifadeleri incelendi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırması, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan ABD'li Jeffrey Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına ilişkin yeni belgeleri ve mağdur ifadelerini ortaya koydu.

Özbekistan'dan ABD'ye gelen Roza, 2009'da henüz 18 yaşındayken bağlı bulunduğu MC2 Model Management ajansının kendisini iki fotoğraf çekimi için Epstein'in Florida'daki evine gönderdiğini söyledi. Roza, çekimlerin ardından Epstein'in asistanı olarak çalışmaya başladığını ve sistematik şekilde tecavüze uğradığını anlattı.

"BENİ TEHLİKEYE ATTILAR"

"Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu yapmadılar. Aslında beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler." diyen Roza, dönemin ajans başkanı Jeff Fuller'ın nereye gönderildiğini bildiğini savundu.

BBC'ye gösterdiği harcama belgesinin, ikinci çekimin ardından dönüş biletinin Fuller tarafından alındığına işaret ettiği belirtildi. Fuller, daha önce Roza'nın Epstein'in evine gittiğini ve istismara uğradığını bilmediğini savunurken, BBC'nin sorularını yanıtlamadı. Epstein mağduru Roza, yaşadıklarının ardından halen adaletin sağlanmadığını düşündüğünü dile getirerek, diğer mağdurları konuşmaya çağırdı.

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde, Epstein'in MC2 model ajansına 1 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi yer aldı.

EPSTEİN MODEL AJANSINA 1 MİLYON DOLAR VERDİ

ABD Adalet Bakanlığının belgelerine göre, MC2 bünyesindeki 10 model, Epstein'in 2008'de cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından kendisiyle görüştü veya iletişim kurdu. Belgelerde ayrıca Epstein'in 2005'te ajansa 1 milyon dolar verdiği ortaya konuldu.