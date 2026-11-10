Kutudan 3.000.000 TL çıkması stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. Kendi kutusu açılmış gibi üzüldüğünü söyleyen Neslişah defalarca özür dilerken, Fatih'in "Özür dileme, sen de oyna o zaman!" çıkışı ortalığı bir anda karıştırdı.

Fatih'in sürekli kendi üzerine oynadığını savunan Neslişah, "Kırmızı açıldığında gülen tek insan sensin!" diyerek tepki gösterdi. Öfkesine hakim olamayan Fatih ise "Gülerim! Kırmızı açıldığında hak edene gülerim, sabaha kadar da gülerim!" sözleriyle herkesi şoke etti.

Diğer yarışmacılar "Burada bunu hak eden kimse yok" diyerek Fatih'e cephe alırken, Esra Erol son kararı verenin İhsan olduğunu hatırlatarak kavgayı noktaladı. Pişmanlığını gizlemeyen İhsan ise "Kader böyle yazılmış" diyerek gözünü tabloda kalan iki adet 5.000.000 TL'lik dev ödüle dikti.

2 METRELİK YARIŞMACININ ANKARA'DAN DUBAİ'YE UZANAN ÖYKÜSÜ Stüdyodaki bu yüksek tansiyonun merkezinde yer alan İhsan Sözal, aslında zorluklarla dolu bir hayat mücadelesinden geliyor. Ayakkabılarla 2 metreyi bulan boyuyla Esra Erol'a "İlk kez yayını yukarı doğru sunacağım" dedirten 1997 Amasya doğumlu İhsan'ın hikayesi şöyle şekillendi: 12 yaşında: Anne ve babasının ayrılığı sonrası Ankara'da küçük bir evde yaşamaya başladı; erken yaşta evin yükünü sırtlanarak kız kardeşine hem abilik hem babalık yaptı.

Anne ve babasının ayrılığı sonrası Ankara'da küçük bir evde yaşamaya başladı; erken yaşta evin yükünü sırtlanarak kız kardeşine hem abilik hem babalık yaptı. 20 yaşında: Kendi yolunu çizmek için üniversiteyi yarıda bıraktı ve radikal bir kararla yurt dışına çıkarak turizm sektörüne girdi.

Kendi yolunu çizmek için üniversiteyi yarıda bıraktı ve radikal bir kararla yurt dışına çıkarak turizm sektörüne girdi. 6,5 - 7 yıl boyunca: Yabancı dilini geliştirip lüks kruvaziyer gemilerinde ve büyük markaların mağazalarında çalıştı, dünyayı gezdi.

Yabancı dilini geliştirip lüks kruvaziyer gemilerinde ve büyük markaların mağazalarında çalıştı, dünyayı gezdi. 10 yıllık yurt dışı macerasında: Gemilerdeki serüveninin ardından rotasını Dubai'ye çevirdi ve burada satış ile emlak sektörüne girerek kendi işini kurdu.