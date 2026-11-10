Var Mısın Yok Musun'da stüdyo bir anda karıştı: "Gelmiyorum kendime ne yapacaksın?"
Var Mısın Yok Musun stüdyosunda İhsan Sözal'ın seçtiği 11 numaralı kutudan 3 milyon TL çıkmasıyla başlayan gerginlik, son turlarda yerini sert atışmalara bıraktı. "Kırmızı açıldığında hak edene gülerim" ve "Gelmiyorum kendime, ne yapacaksın?" sözleriyle büyüyen iki ayrı krizde Esra Erol araya girerken, İhsan'ın kalan 5 milyonluk kutularla nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Milyonluk kutular birer birer açıldı, sinirler gerildi ve stüdyoda sesler hiç olmadığı kadar yükseldi. Var Mısın Yok Musun'un 46. bölümünde tam 42 bölümdür sırasını bekleyen İhsan Sözal, 22 numaralı kutusuyla masaya oturduğunda kimse gecenin bu kadar sert tartışmalara sahne olacağını tahmin etmiyordu.
Açılan dev ödüllerin ardından yarışmacılar birbirine girerken, Esra Erol öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte bir hayli zorlandı. Peki stüdyoyu savaş alanına çeviren o kıvılcım nasıl çaktı ve İhsan gecenin sonunda masadan kaç lirayla kalktı?
"HAK EDENE SABAHA KADAR GÜLERİM!" SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Gecenin ilk kırılma anı, para ağacındaki mavi ve sarı kutuların birçoğu eridikten sonra yaşandı. İhsan, farklı kutular arasında gidip gelirken bir anda kararını değiştirip Neslişah'ın önündeki 11 numaralı kutuyu seçti.Var Mısın Yok Musun'da sert kavga çıktı
Kutudan 3.000.000 TL çıkması stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. Kendi kutusu açılmış gibi üzüldüğünü söyleyen Neslişah defalarca özür dilerken, Fatih'in "Özür dileme, sen de oyna o zaman!" çıkışı ortalığı bir anda karıştırdı.
Fatih'in sürekli kendi üzerine oynadığını savunan Neslişah, "Kırmızı açıldığında gülen tek insan sensin!" diyerek tepki gösterdi. Öfkesine hakim olamayan Fatih ise "Gülerim! Kırmızı açıldığında hak edene gülerim, sabaha kadar da gülerim!" sözleriyle herkesi şoke etti.
Diğer yarışmacılar "Burada bunu hak eden kimse yok" diyerek Fatih'e cephe alırken, Esra Erol son kararı verenin İhsan olduğunu hatırlatarak kavgayı noktaladı. Pişmanlığını gizlemeyen İhsan ise "Kader böyle yazılmış" diyerek gözünü tabloda kalan iki adet 5.000.000 TL'lik dev ödüle dikti.
2 METRELİK YARIŞMACININ ANKARA'DAN DUBAİ'YE UZANAN ÖYKÜSÜ
Stüdyodaki bu yüksek tansiyonun merkezinde yer alan İhsan Sözal, aslında zorluklarla dolu bir hayat mücadelesinden geliyor. Ayakkabılarla 2 metreyi bulan boyuyla Esra Erol'a "İlk kez yayını yukarı doğru sunacağım" dedirten 1997 Amasya doğumlu İhsan'ın hikayesi şöyle şekillendi:
- 12 yaşında: Anne ve babasının ayrılığı sonrası Ankara'da küçük bir evde yaşamaya başladı; erken yaşta evin yükünü sırtlanarak kız kardeşine hem abilik hem babalık yaptı.
- 20 yaşında: Kendi yolunu çizmek için üniversiteyi yarıda bıraktı ve radikal bir kararla yurt dışına çıkarak turizm sektörüne girdi.
- 6,5 - 7 yıl boyunca: Yabancı dilini geliştirip lüks kruvaziyer gemilerinde ve büyük markaların mağazalarında çalıştı, dünyayı gezdi.
- 10 yıllık yurt dışı macerasında: Gemilerdeki serüveninin ardından rotasını Dubai'ye çevirdi ve burada satış ile emlak sektörüne girerek kendi işini kurdu.
SON TURLARDA İKİNCİ PATLAMA: "GELMİYORUM KENDİME, NE YAPACAKSIN?"
Yarışmada küçük ve orta meblağların neredeyse tamamı silinip son viraja girildiğinde, kutu yönlendirmeleri üzerinden ikinci bir kriz patlak verdi. Bitlis'ten katılan Seda'nın "20 numaralı kutuyu kim destekledi?" sorusu, stüdyodaki eski defterleri yeniden açtı.
İzmir'den Zeynep, Yozgat'tan Zeynel ve Trabzon'dan Mustafa o kutunun daha masum göründüğü için hep birlikte desteklendiğini söylese de Seda geri adım atmadı. Daha önce Nuriye'nin bölümünde tek bir kırmızı açtırdığı için ağır eleştirilere uğradığını hatırlatan Seda, arkadaşlarını çifte standart yapmakla suçladı.
Zeynel'in "10 tane kutu dedin, 9'u zaten patladı, boş konuşuyorsun!" çıkışı ve İstanbul'dan Ecem'in "Birazcık kendine gel Seda, yoksa..." sözleri üzerine ipler tamamen koptu. Seda'nın "Gelmiyorum kendime, ne yapacaksın!" diyerek meydan okuması üzerine Esra Erol devreye girdi ve "Cümlelerinize dikkat edin, uzatmayın. Bankanın telefonunu bekliyorum!" diyerek tartışmayı bıçak gibi kesti.
BANKADAN 800 BİN TL GELDİ, KARARI YATAKTAN KALKAN KARDEŞİ VERDİ
Fırtınalı geçen turların ardından son düzlüğe girildiğinde, İhsan'ın elindeki 5.000.000 TL'lik kutulardan biri daha açıldı. Para ağacında geriye yalnızca dört seçenek kalmıştı:
- Sarı kutular: 25.000 TL, 50.000 TL ve 100.000 TL
- Kırmızı kutu: 5.000.000 TL
Banka, 22 numaralı kutuyu satın almak için İhsan'a tam 800.000 TL teklif etti. Podyumdaki yarışmacılardan Murat, Cansel, Zeynep, Seda Sultan ve Kemal'in yanı sıra stüdyodaki eski yarışmacı Altan da tek kalan kırmızıyı açma riskine girmeyip parayı alması yönünde görüş bildirdi.
Kararsız kalan İhsan için son sözü, canlı bağlantıyla yayına katılan kız kardeşi söyledi. Ağabeyi için uykusundan uyanıp yataktan kalktığını söyleyen genç kız, stüdyoda tebessüm yaratırken "Ağabey bence 800 bini almalısın, riske atma. Beni dinle, pişman olmayacaksın" diyerek son noktayı koydu.
Küçük yaşta hem abilik hem babalık yaptığı kardeşinin sözünü ikiletmeyen İhsan, kırmızı butona basıp bankanın teklifine "Varım" dedi ve gecenin sonunda 800.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Stüdyodaki gerginlik, İhsan'ın kazandığı büyük ödül ve alkış tufanıyla son buldu.