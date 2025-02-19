Trabzonspor Atletico gibi: Şenol Güneş’in vazgeçilmezi haline geldi!

Trabzonspor'un Karadağlı yıldız stoperi Stefan Savic, Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra ilk kez İspanyol basınına konuştu. Savic transfer süreciyle ilgili, "Trabzonspor ile dürüstçe konuştuk ve her zaman yanımda oldular, bana 3 yıl teklif ettiler, çok ilgililerdi" dedi.



Savic, "Duygulara da çok dikkat ediyorum ve insanların burada nasıl yaşadığını, kulübün nasıl yaşadığını gördüm, bu benim için çok önemli. Bunu büyük bir duyguyla yaşıyorlar. Her zaman kazanma şansı yüksek olmayan bir kulüp ama burada kazandığınızda Atletico'da kazandığınız gibi oluyor. Ben Atletico'da bir şampiyonluğun başka bir kulüpte 10 şampiyonluğa bedel olduğunu düşünüyorum" dedi.

BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

34 yaşındaki oyuncu yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığını da sözlerine ekledi.



DENSWIL İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor kadro dışı kalan Stefano Denswil ile yolları ayırdı. Bordo-Mavililer, Surinamlı stopere herhangi bir ücret ödemeyecek. Trabzonspor ile olan sözleşmesi feshedilen Denswil, Bordo-Mavililerde 103 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı.