Yaklaşan derbi için yabancı hakem tartışması başladı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışması yaşanıyor... Derbiyi Türk hakemin yönetmesini istemeyen Sarı-Lacivertli takımın bugün TFF'ye yabancı hakem konusunda başvuruda bulunacağı öğrenildi.



Galatasaray'ın ise yabancı hakeme soğuk baktığı ifade ediliyor. Derbiyi yönetmesi muhtemel adaylar arasında Slovak hakem Slavko Vincic'in ön plana çıkıyor. İki takımın yarın federasyonla bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği ve bu zirve sonrası hakem kararının netleşeceği ifade ediliyor.



Polonyalı hakem Szymon Marciniak derbiyle ilgili,"Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

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