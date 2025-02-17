Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’a özel açıklamalar!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında alınan mağlubiyetin ardından taraftarlara karşı mahcubiyetini dile getirdi.

A Spor'a konuşan Başkan Doğan, ciddi bir özeleştiri yaparak "Bu sezon itibarıyla taraftarıma karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok, şahsım adına bunu söyleyebilirim" dedi.

Başkan Doğan "Şenol Güneş'e yönelik eleştiriler için ise "Hocamız iyi bir Trabzonludur iyi bir Trabzonsporludur aklında Trabzonspor'dan da başka şey olmaz" diye konuştu.

BÜYÜK HÜSRAN

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Bordo- Mavili takımın Beşiktaş yenilgisini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Yerel basın alınan sonucu eleştirirken Sonnokta Gazetesi "Bir kere de yüzleri güldürmediniz" ifadelerini kullandı.

Taka Gazetesi "3 puanı hediye ettik", Karadeniz Gazetesi "Bu yenilgi sana yazar hocam", Günebakış "Büyük hüsran" sözlerine yer verdi.