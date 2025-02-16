Galatasaray’da Morata şoku! 3-4 hafta forma giyemeyecek

AZ Alkmaar maçında sakatlanan İspanyol futbolcu Alvaro Morata'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen 32 yaşındaki golcünün sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Morata, Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyecek.

Öte yandan sakatlıkları bulunan isimlerden Jakobs'un da Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması beklenmiyor. Yunus Akgün'ün ise Rize'ye karşı riske edilmeyeceği, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynayabileceği ifade ediliyor.