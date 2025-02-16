Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca adım adım ilerlediklerini söyleyerek, "Maça iyi başladık ama kötü bir gol yedik. Buna rağmen reaksiyonumuz iyiydi ve fizik gücümüz de yüksekti. Genç oyuncularla daha iyi bir enerji yakalayacağız. Bizim maçı kontrol etmeyi ve istikrarı sağlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bazı periyotlarda iyiydik bazı periyotlarda kötü, Kadroya katılan yeni oyuncular da var onlarla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın çalışan ve savaşan bir takım olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Solskjaer, "Rafa Silva Trabzonspor karşısında çok çalıştı. Belki yediğimiz golde hatası vardı ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü her şeyini vererek mücadele etti. Bu benim çok önemli. Beşiktaş her zaman hakkıyla kazanmayı sever. Futbolculara kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.