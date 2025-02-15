Beşiktaş’ın yeni gözdeleri Arroyo ve Ricardo maça sonradan girecek

Solskjaer, Trabzonspor maçında yeni transferler Keny Arroyo; Elan Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic'i sahneye çıkaracak. Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak karşılaşmaya kulübede başlayacak. Gidişata göre ikinci devre Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun 11'e dahil olmaları bekleniyor. Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı. Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN