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Çizme’de Meler tartışması

Halil Umut Meler, şampiyonlar  Ligi playoff turu ilk maçında verdiği kararla geceye damgasını vurmuştu. 90+2'de Brugge lehine beyaz noktayı gösteren Meler, tartışmalara yol açmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Çizme’de Meler tartışması

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    Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 yenmişti. Maçın hakemi Halil Umut Meler ise verdiği kararla geceye damgasını vurmuştu. 90+2'de Brugge lehine beyaz noktayı gösteren Meler, tartışmalara yol açmıştı.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanılırken Eurosport İtalya da "Son 3 dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" sözlerini haberine taşıdı. Corriere dello Sport gazetesinde ise Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarında olmayan bir penaltı uydurarak Atalanta'yı yenilgiye mahkum ettiği belirtildi.

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