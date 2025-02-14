Çizme’de Meler tartışması

Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 yenmişti. Maçın hakemi Halil Umut Meler ise verdiği kararla geceye damgasını vurmuştu. 90+2'de Brugge lehine beyaz noktayı gösteren Meler, tartışmalara yol açmıştı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanılırken Eurosport İtalya da "Son 3 dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" sözlerini haberine taşıdı. Corriere dello Sport gazetesinde ise Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarında olmayan bir penaltı uydurarak Atalanta'yı yenilgiye mahkum ettiği belirtildi.

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