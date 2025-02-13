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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı imza töreninde konuştu!

Serdal Adalı, ‘Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makas ınasıl kapatacak?” sorusuna “Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım santim bile gerisinde olmadık” yanıtını verdi. Adalı, “Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı imza töreninde konuştu!

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    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Adalı, "2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız, çok potansiyelli ama çok da genç oyuncular. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır" dedi.

    Adalı, "Son 3 sezonda yapılan yanlışların etkilerini hala yaşıyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.

    Adalı, "Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?" sorusuna "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır" yanıtını verdi.

    Başkan Adalı, son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan olaylar ile ilgili de "Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı!" diye konuştu.

    TEKNİK EKİBE TAKVİYE
    Serdal Adalı, yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsh'ın da Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine katıldığını duyurdu.

    GEDSON'U SATMAYACAĞIM
    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in satılmayacağını ve sözleşme yenilemek istediğini duyurdu. Adalı, Gedson'un sözleşmesindeki yüzde 50 sonraki satıştan pay maddesi içim Benfica ile görüşmelerin başladığını belirtti.

    SAVCILIĞA BAŞVURDUK
    Serdal Adalı, "Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Borç sadece 1 senede; 8 milyar TL'den, 15 milyar TL'ye çıkarılmış" dedi.

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