Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri belli oldu! TFF'den Antalya kararı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev finale kısa süre kaldı. Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Konyaspor kupaya ulaşmak için mücadele verecek. Türkiye Futbol Federasyonu, final organizasyonunun Antalya'da olacağını duyurdu. Ayrıca daha önce 24 Mayıs Pazar günü olarak duyurulan tarih, 22 Mayıs Cuma gününe çekildi. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri belli oldu! TFF'den Antalya kararı
  • Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
  • Final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşecek.
  • Final tarihi 24 Mayıs'tan 22 Mayıs'a alınarak saat 20.45'te başlayacak.
  • Yarı final eşleşmeleri Gençlerbirliği - Trabzonspor ve Konyaspor - Beşiktaş olarak belirlendi.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, değişiklikleri resmi açıklama ile duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Gençlerbirliği - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş

