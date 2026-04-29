CANLI YAYIN
Geri

İzmir'de CHP'ye isyan: Belediyelerde çalışan memurlar il başkanlığına yürüdü

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan yolsuzluk soruşturmaları, rüşvet operasyonları ve bel altı iddialarla gündeme gelirken yerel yönetimlerdeki personel krizi de derinleşiyor. İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyelerinde görevli memurlar haklarını alamadıkları gerekçesiyle CHP İl Başkanlığına yürüdü.

Giriş Tarihi:
CHP İL BİNASINA YÜRÜDÜLER

CHP'li belediyelerde çalışan memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde haklarının geri alınmak istendiği gerekçesiyle CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Kültürpark'taki 1 No'lu Hol önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı.

SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

Sloganlar atarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyen memurlar, bina önünde de sloganlara devam etti.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca başta olmak üzere birçok belediyede toplu sözleşme sürecinde kendilerine dayatılan hak gasplarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanlığında bir süre önce belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan "sınırda toplu sözleşme, yol ve yemek" kararı dayatmasını tanımadıklarını belirten Filiz, "Bu karar emekçileri bağlamaz. Bu karar alın terini yok sayanların kararıdır. Bizler, yılların mücadelesiyle, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Açıkça söylüyoruz bu bir pazarlık, teklif değil, düpedüz hak gasbıdır, dayatmadır." dedi.

Filiz, yapılmak istenenin emekçiyi yoksullaştırmak ve kazanımlarını geriye çekmek olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarına sesleniyoruz. 30 yıldır fiili ve meşru mücadeleyle kullandığımız toplu sözleşme hakkını ne sınırlandırabilirsiniz, ne ortadan kaldırabilirsiniz. Belediye emekçileri buna izin vermez, kabul etmez ve biz kabul etmediğimizi her gün iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda gösteriyoruz. CHP'ye açık çağrımızdır, emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler, bugün emekçilerin karşısında duramaz."

Filiz, bu anlayışın devam etmesi halinde mücadelelerini büyüteceklerini sözlerine ekledi.