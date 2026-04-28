AB'den Meta'ya ihlal suçlaması: 13 yaş altı çocuklar Facebook ve Instagram'da

Avrupa Birliği Komisyonu, Meta’yı 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook kullanımını engelleyemediği gerekçesiyle Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal etmekle suçladı. AB genelinde 13 yaş altı çocukların yaklaşık %10-12’sinin bu platformlara eriştiği belirtilirken, ihlalin teyit edilmesi halinde şirkete ağır para cezası ve uyum yaptırımları uygulanabilecek.

AB'den Meta'ya ihlal suçlaması: 13 yaş altı çocuklar Facebook ve Instagram'da
  • Türkiye sosyal medyaya yaş sınırı getirirken Yunanistan anonim kullanımın önüne geçmek istiyor.
  • AB Komisyonu, Meta'nın 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook kullanımını engelleyemediğini belirtti.
  • Meta'nın çocukların hizmetlere erişimini engelleme önlemlerinin etkili olmadığı tespit edildi.
  • AB genelinde 13 yaş altı çocukların yüzde 10-12'si Instagram veya Facebook'a erişiyor.
  • AB, kurallara uymayan platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varan para cezaları uygulayabiliyor.

Çocuklara sosyal medyada yaş kısıtlaması tüm dünyada gündemin en kritik konusu. Türkiye sosyal medyaya yaş sınırı getirirken Yunanistan'da hükümet yetkililerinin, internette anonim kullanımın önüne geçilmesini istediği belirtildi. Avrupa'da ise sosyal medya platformlarına tepki artıyor.

AB'DEN INSTAGRAM VE FACEBOOK'A SUÇLAMA

AB Komisyonu, Meta'nın 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook kullanımını engelleyemediği gerekçesiyle Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın kendi kullanım şartlarında Instagram ve Facebook'a güvenli erişim için asgari yaş sınırı 13 olmasına rağmen, şirketin bu kısıtlamaları uygulamak için aldığı önlemlerin etkili olmadığı ifade edildi.

AB'den Meta'ya suçlama

13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNİ ENGELLEYEMİYOR

Meta'nın önlemlerinin 13 yaş altındaki çocukların hizmetlere erişimini yeterince engelleyemediğine işaret edilen açıklamada, platformlara erişim sağlamış olanların da hızlı şekilde tespit edilip çıkarılmadığı kaydedildi.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 12'Sİ INSTAGRAM'DA

Açıklamada, 13 yaşın altındaki çocukların kendilerine yanlış bir doğum tarihi girebildiği, beyan edilen doğum tarihinin doğruluğunu kontrol edecek etkili bir sistemin bulunmadığı, Birlik genelinde 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 10-12'sinin Instagram veya Facebook'a eriştiği belirtildi.

Bu arada, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

