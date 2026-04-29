Cumhuriyet Halk Partisi'nde "değişim" diyen kadrolar partinin kodlarını değiştirdi.
4-5 Kasım 2023'teki şaibeli kurultayla beraber mahkeme salonlarından kurtulamayan partide yolsuzluğa ve rüşvet düzenine tepki gösterenler jet hızıyla ihraç edilirken; "havlucular" ve "bankamatikçiler" baş tacı edildi.
Son skandal Genel Başkan Özgür Özel eliyle gerçekleşti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BANKAMATİKÇİ PROVOKATÖRE ROZET
Özkan Yalım'ı ihraç edemeyen Özel, sosyal medyada 'Bankamatik faresi' ve 'Mikrofonlu provokatör' olarak tanınan, dini ve manevi değerleri ayaklar altına alıp toplumun sinir uçlarıyla oynayan Arif Kocabıyık'a CHP rozeti taktı.
Kocabıyık'ın, CHP'li Konyaaltı Belediyesinde ATM memuru olarak çalıştığı biliniyor.
O dönem gelen tepkiler üzerine Arif Kocabıyık belediyede çalıştığını doğrulamış, "Başkanım bana bir iş verdi. O dönemde pandemi patladı. Esnek çalışma modeline geçtik. Esnek çalışıyordum yani. Onu rahatlatmak için istifa ettim" itirafında bulunmuştu.
BU PAYLAŞIMI YAPTI: "KILIÇDAROĞLU ACİLEN CHP'DEN İHRAÇ EDİLMELİ"
'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hüküm giyen Kocabıyık'ın CHP'nin şaibeli kurultayı sonrası "Kemal Kılıçdaroğlu acilen CHP'den ihraç edilmeli" paylaşımı yapması ise unutulmuyor.
Arif Kocabıyık'a rozet takılmasını Takvim.com.tr'ye değerlendiren CHP'li isimler "Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir" diyen Özgür Özel, Kemal Bey'e sövenlere kucak açıyor. Kılıçdaroğlu karşıtı ne kadar isim varsa partiye dolduruluyor" ifadelerini kullandı.
Dahası partiye on yıllarını vermiş isimlerin ihraçla cezalandırıldığı yeni CHP'de bankamatikçilerin ödüllendirilmesi tepki çekiyor.
GÜRSEL TEKİN: İHRAÇLAR HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL
CHP'de Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu bine yakın isim Ekrem İmamoğlu'nun denetimi altındaki YDK tarafından disipline verilmiş, partiden ihraç edilmişti.
Konuya ilişkin Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, partiden atılmış, fotoğraf paylaşmış ya da bizlerin yanında durmuş çokça ilçe başkanlarımız partiden ihraç edildi. Bunlar doğru bir şey değildir ve kaldı ki hukuken de mümkün değildir. Onu da söyleyeyim. Halen her ne kadar genel merkez yönetimi bizim üyeliklerimizi silmiş olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini kalbimize gömmüşüz" ifadelerini kullandı.
ŞİMŞEK'TEN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA: BUNLAR ÇAKMA CHP'Lİ
Berhan Şimşek de ihracı sonrası ilk demeci Takvim'e verip "Kağıt üzerinde benim üyeliğimin ihraç olarak yapabilirler. Ama benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi silebilmeleri mümkün değildir" CHP Genel Merkezi'ne isyan etmişti.
Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Şimşek, "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li. Tatlı su balıkları" demişti.