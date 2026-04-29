





Dahası partiye on yıllarını vermiş isimlerin ihraçla cezalandırıldığı yeni CHP'de bankamatikçilerin ödüllendirilmesi tepki çekiyor.



GÜRSEL TEKİN: İHRAÇLAR HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

CHP'de Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu bine yakın isim Ekrem İmamoğlu'nun denetimi altındaki YDK tarafından disipline verilmiş, partiden ihraç edilmişti.

Konuya ilişkin Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, partiden atılmış, fotoğraf paylaşmış ya da bizlerin yanında durmuş çokça ilçe başkanlarımız partiden ihraç edildi. Bunlar doğru bir şey değildir ve kaldı ki hukuken de mümkün değildir. Onu da söyleyeyim. Halen her ne kadar genel merkez yönetimi bizim üyeliklerimizi silmiş olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini kalbimize gömmüşüz" ifadelerini kullandı.