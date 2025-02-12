Geleceğin yıldızı dünyanın en iyilerinden!

Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Elan Ricardo için yapılan analizlerde uzaktan çektiği etkili şutlar ön plana çıkarılıyordu.



TOP TEKNİĞİ YÜKSEK

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi de (CİES) dünyanın en iyi 21 yaş altı şut çeken orta saha oyuncuları arasından oluşturduğu listede Ricardo'ya 8. sırada yer verdi.



Listenin ilk sırasında Lokomotif Moskova'nın 19 yaşındaki oyuncusu Aleksey Batrakov bulunuyor. Genç futbolcu şut performansının yanı sıra oyunu iki yönlü oynaması, kesici özelligi ve yüksek top tekniğiyle de geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Siyah- Beyazlılar, Kolombiyalı futbolcu için 2 milyon Dolar bonservisin yanı sıra sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek. Kartal genç oyuncuya da 600 bin Dolar maaş ödeyecek.

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