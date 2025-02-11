Türk futbolunda skandal: Adana Demirspor Galatasaray maçından çekildi

Galatasaray-Adana Demirspor maçı Sarı-Kırmızılı takımın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 devam ederken 30. dakikada konuk takımın aleyhine verilen penaltı kararı nedeniyle sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı. Adana Demirspor'un sahayı terk etmesine Avrupa basını da geniş yer ayırdı.



İtalya'dan Corriere Dello Sport, "Türkiye'de tam bir kaos hali. Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından Adana Demirspor'un kararı Süper Lig'i sarstı" ifadelerini kullandı. La Gazzetta Dello Sport ise " Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk etti" başlığını attı.



İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca olay ile ilgili, "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi" ifadelerini kullandı. Fransa'dan Foot Mercato ise "Galatasaray- Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı. Çılgınca bir olay" değerlendirmesinde bulundu.



MARKA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Son zamanlarda yaşanan olaylara Adana Demirspor'un sahadan çekilmesin de eklenmesi Türk futbolunun Avrupa'daki marka değerini ciddi oranda düşürdü.



G.SARAY'DAN FLAŞ ADIM

Galatasaray, Adana Demirspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada "Maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.



ADANA DEMİR'E CEZALAR YOLDA

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a 3 puan silme, 3-0 hükmen mağlubiyet, 1 milyon TL para cezası, kulüp başkanına 90 gün hak mahrumiyeti ve karşılaşmaya ait tüm masrafların ödenmesi cezalarının verilmesi bekleniyor.



DURAK İSTİFA ETTİ

Adana Demirspor'da geçen yıl ekim ayında başkanlık görevini Murat Sancak'tan devralan Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu. Durak, "Girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm" diye konuştu.

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