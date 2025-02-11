Mauro Icardi donduruluyor!

Son olarak Frankowski transferini de bitiren Galatasaray'da yabancı sayısı 15'e çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Polonyalı futbolcuyu oynatabilmek için kadrosundaki 1 yabancının ismini Süper Lig kadrosundan çıkarmak zorunda kalacak.

Alınan bilgilere göre ilk seçenek Mauro Icardi'nin isminin TFF'ye bildirilmemesi. Bu durumda Arjantinli yıldız erken iyileşmesi halinde sadece Avrupa'da forma giyebilecek. Diğer seçenek ise Yusuf Demir'in kiralanması.

Ancak Okan Buruk'un son dönemde performansı sürekli yükselen Yusuf'tan faydalanmak istediği ve Mauro Icardi seçeneğinin büyük ihtimalle gerçekleşeceği öğrenildi.