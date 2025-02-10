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Beşiktaş'tan kadrosunu güçlendirmek için orta saha hamlesi

Mönchengladbach’ın Alman yıldızı Florian Neuhaus ile anlaşan Beşiktaş, kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Kartal, Rapid Wien’in Malili orta sahası Mamadou Sangare için de Avusturya ekibiyle temas halinde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Beşiktaş’tan kadrosunu güçlendirmek için orta saha hamlesi

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    Kanat rotasyonunu Keny Arroyo hamlesiyle güçlendiren Beşiktaş rotasını orta sahaya çevirdi. Orta sahanın merkezine oyuncu bakan Kartal'ın, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Alman futbolcu Florian Neuhaus ve Rapid Wien'in genç oyuncusu Mamadou Sangare ile ilgileniyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve Alman ekibine de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Rapid Wien'in 22 yaşındaki Malili orta sahası Mamadou Sangare için de Avusturya ekibiyle temas halinde olduğu ve kısa süre içerisinde teklif yapacağı belirlendi.

    Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Neuhaus bu sezon 9 maçta 1 asist yaparken, Rapid Wien'le olan sözleşmesi 2028'de sona erecek Sangare ise 30 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

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