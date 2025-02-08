Yerli sol bek aranıyor: Eren Elmalı transferi rafa kalktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli bir sol bek arayışında... Eren Elmalı için Trabzon ile bir süredir pazarlık halinde olan Cimbom, Bordo-Mavililer'le anlaşma sağlayamadı. Aslan, Trabzonspor'un 5 milyon Euro + KDV'de diretmesi üzerine geri adım attı. Sarı-Kırmızılılar'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı. Galatasaray'ın Yusuf Özdemir için Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Özdemir, 2021-22 sezonunun 2. yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 24 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.;



Öte yandan Galatasaray'ın listesindeki diğer ismin ise Rıdvan Yılmaz olduğu belirtiliyor. Ancak 23 yaşındaki sol bekin, İskoç takımı Rangers ile sözleşmesi devam ediyor ve bu transfer için 5 milyon Euro talep ediliyor.