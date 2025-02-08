PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yerli sol bek aranıyor: Eren Elmalı transferi rafa kalktı

Eren Elmalı transferi için Trabzonspor’la anlaşamayan G.Saray, rotasını alternatif isimlere çevirdi. Gündeme Alanya’da oynayan Yusuf Özdemir ve Rangers’da forma giyen Rıdvan Yılmaz girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Yerli sol bek aranıyor: Eren Elmalı transferi rafa kalktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli bir sol bek arayışında... Eren Elmalı için Trabzon ile bir süredir pazarlık halinde olan Cimbom, Bordo-Mavililer'le anlaşma sağlayamadı. Aslan, Trabzonspor'un 5 milyon Euro + KDV'de diretmesi üzerine geri adım attı. Sarı-Kırmızılılar'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı. Galatasaray'ın Yusuf Özdemir için Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor.

    22 MAÇA ÇIKTI
    Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Özdemir, 2021-22 sezonunun 2. yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 24 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.;

    Öte yandan Galatasaray'ın listesindeki diğer ismin ise Rıdvan Yılmaz olduğu belirtiliyor. Ancak 23 yaşındaki sol bekin, İskoç takımı Rangers ile sözleşmesi devam ediyor ve bu transfer için 5 milyon Euro talep ediliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
    ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok
    Kardelenler
    Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!