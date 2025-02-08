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Sarı-Lacivertliler 12 milyon Euro'yu geri çevirdi

İtalyan ekibi, Sebastian Szymanski için kesenin ağzını açarken Sarı-Lacivertliler, Mourinho’nun da isteğiyle teklife olumsuz cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Sarı-Lacivertliler 12 milyon Euro’yu geri çevirdi

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    Kış transfer sezonunda önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Avrupa'daki transferin son gününde sürpriz bir teklifi geri çevirdi. İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Polonyalı yıldız, Sebastian Szymanski'yi transferin son gününde Fenerbahçe'den istedi. Sarı-Lacivertliler, 12 milyon Euro teklif eden Fiorentina'nın teklifini kabul etmedi. Sarı-Lacivertliler'in bu kararında teknik direktör Jose Mourinho'nun da önemli etkisi var.

    2027'DE SONA ERİYOR
    Portekizli teknik adam, Szymanski'ye sezonun geri kalanında ihtiyacı olduğunu belirterek yönetimden teklifi kabul etmemesini istedi. Bunun üzerine transfer teklifi geri çevrildi. Fenerbahçe kurmaylarının İtalyanlar'a "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdiği de gelen haberler arasında. 2023 yılında Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

    9 GOLE KATKI VERDİ
    BU sezon 34 maçta forma giyen başarılı futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 41 kez görev alan Szymanski, 5 kez fileleri havalandırdı.
    KABUS GİBİ BİR SEZON!
    Fener'de bu sezon savunma oyuncularının çok sakatlanması dikkatleri çekti. Sezon başından bu yana Oosterwolde, Becao, Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Kostic, Mert Müldür sakatlandı. Çağlar ise bu sezon 2 kez sakatlık yaşadı.

    TALISCA KADRODA

    F.Bahçe, UEFA listesine yeni transferler Talisca, Kostic ve Skrınıar'ı eklerken, Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkardı. Yeni transfer Diego Carlos sakatlığı nedeniyle liste dışı kalırken, Mimovic de kadroya alınmadı. Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın ve Levent Mercan da yine UEFA listesine giremediler.

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