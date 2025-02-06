Mustafa Eskihellaç Trabzonspor’da!

Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov ile güçlendiren Bordo-Mavililer'de bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Mustafa Eskillehaç transferi için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Fırtına'nın tecrübeli oyuncu için Gaziantep FK'ya 350 bin Euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer'le 4.5 yıllığına anlaşan Mustafa Eskihellaç ise alacaklarını Gaziantep'e bıraktı. Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.