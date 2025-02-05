Trabzonspor ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün sahaya çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Trabzonspor ve Fenerbahçe sahne alacak. Bordo-Mavililer, A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen Fırtına, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

B Grubu'nda ise ilk maçını kazanan Fenerbahçe 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki maç 20.30'da start alacak. 2 karşılaşmanın heyecanı da A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.