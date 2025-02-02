Villarreal’den Djiku’ya kanca!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertli takımda sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu.

Fransız basınının iddiasına göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya Villarreal talip oldu. Haberde; La Liga takımının Sarı-Lacivertli takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi. 30 yaşındaki stoperin Fransız takımı Rennes'in de radarında olduğu konuşuluyor.



İSPANYA İDDİASI

İspanyol kulübü Villarreal'in Djiku'yu kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi.