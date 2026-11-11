Gerilim artınca Knesset Başkanı Amir Ohana meclisi kontrol altına almaya çalıştı ve "Yeter artık, bu davranış saygısızlık." dedi.

Önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Bennett'e "Utanmaz adam! Ortak (Arap) Listesi ile oturuyorsun ve konuşmak mı istiyorsun? Değersiz bir hiçsin!" diye karşılık verdi.

Netanyahu'nun iki danışmanının Başbakanlık Ofisinde görev yaptıkları sırada "Katar'ın çıkarlarını desteklemek için para aldıkları" yönündeki iddialara atıf yapan Bennett "Katarlı danışmanları" hakkında sorular yöneltti.

Binyamin Netanyahu Knesset'in açılış töreninde konuşma yaparken Bennett, Katar'ın İsrail için düşman ülke ilan edilmemesini ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı gücü İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.

Netanyahu konuşurken Knesset karıştı. Fotoğraf: Takvim

MECLİS BİRBİRİNE GİRDİ

Bennett, "Asıl kimseye saygısı olmayan o" diye bağırınca Sara Netanyahu da karşılık verdi. Bennett'e bağıran Sara, "Sen Arap Ortak Listesi'nde oturuyorsun! Utanmaz adam! Yazıklar olsun sana!" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olay kapsamında geçtiğimiz yıl ifade vermişti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından ise Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, Katar'ın seçim sürecine müdahale ettiğini ve seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

Filistin asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tıybi ise Katar'dan finansman alan tek partinin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi olduğunu söylemişti.

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Sara Netanyahu