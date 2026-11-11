Netanyahu konuşurken Knesset karıştı! Eşi Sara ve Naftali Bennett birbirine girdi
İsrail'deki yemin töreninde eski Başbakan Naftali Bennett'in, Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmesi üzerine meclis karıştı. Aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir ve Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu Bennett'i hedef alırken sözlü kavga patlak verdi.
İsrail'de genel seçimin ardından Knesset'te yeni parlamentonun yemin töreni sırasında geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan Naftali Bennett arasında tartışma yaşandı.
BENNETT'TEN NETANYAHU KONUŞURKEN PROTESTO
Binyamin Netanyahu Knesset'in açılış töreninde konuşma yaparken Bennett, Katar'ın İsrail için düşman ülke ilan edilmemesini ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı gücü İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.
Netanyahu'nun iki danışmanının Başbakanlık Ofisinde görev yaptıkları sırada "Katar'ın çıkarlarını desteklemek için para aldıkları" yönündeki iddialara atıf yapan Bennett "Katarlı danışmanları" hakkında sorular yöneltti.
ÖNCE ITAMAR SONRA SARA SALDIRDI
Bennett Netanyahu'yu protesto ederken aynı sırada oturan Sara Netanyahu, Bennett'e karşılık verdi. İkili arasında sözlü tartışma patlak verdi.
Önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Bennett'e "Utanmaz adam! Ortak (Arap) Listesi ile oturuyorsun ve konuşmak mı istiyorsun? Değersiz bir hiçsin!" diye karşılık verdi.
Gerilim artınca Knesset Başkanı Amir Ohana meclisi kontrol altına almaya çalıştı ve "Yeter artık, bu davranış saygısızlık." dedi.
MECLİS BİRBİRİNE GİRDİ
Bennett, "Asıl kimseye saygısı olmayan o" diye bağırınca Sara Netanyahu da karşılık verdi. Bennett'e bağıran Sara, "Sen Arap Ortak Listesi'nde oturuyorsun! Utanmaz adam! Yazıklar olsun sana!" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olay kapsamında geçtiğimiz yıl ifade vermişti.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından ise Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, Katar'ın seçim sürecine müdahale ettiğini ve seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.
Filistin asıllı İsrailli Milletvekili Ahmed Tıybi ise Katar'dan finansman alan tek partinin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi olduğunu söylemişti.